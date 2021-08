Dwang doet twijfel niet verdwijnen, geld wel

‘Kom snel terug naar New York. Straks kunnen we niet meer samen eten”, schreef een van mijn beste vrienden in die stad. Burgemeester De Blasio had bekendgemaakt dat je vanaf 13 september volledig gevaccineerd moet zijn om in restaurants te mogen eten. Op de terrassen, die sinds Covid vrijwel overal in New York zijn ontsproten, kunnen de ongevaccineerden vooralsnog wel terecht. New York is de eerste stad in de Verenigde Staten die een dergelijke maatregel afkondigt. Overigens zijn in diverse Europese landen (Italië, Frankrijk, Oostenrijk) soortgelijke beperkingen van kracht.

Arnon Grunberg is schrijver.

Het terras stelde mijn vriendin, die zich weigert te laten vaccineren, niet gerust, misschien terecht.

In The New York Times schreef de columnist Charles M. Blow dat uit een opiniepeiling bleek dat van de Amerikanen die zich niet wensen te laten vaccineren 70 procent in meer of mindere mate bij de Republikeinse partij hoort, slechts 6 procent beweerde bij de Democraten thuis te horen. Natuurlijk is de vraag hoe je tegenover de vaccins staat ook een politieke kwestie, wat niet betekent dat we het verder moeten politiseren: Democraten binnen dineren, Republikeinen op het terras. De vaccinatieplicht geldt ook voor werknemers, wat een nog dubieuzere kant van de maatregel is: vaccineer je, of neem ontslag. Dat het Amerikaanse leger zijn militairen een vaccinatieplicht wil opleggen – slechts 64 procent van de 1,3 miljoen actieve militairen is gevaccineerd – is net te verdedigen. Immers, een leger vraagt van zijn werknemers het grootst mogelijke offer, het vergieten van eigen en andermans bloed. Daarbij vergeleken is een vaccin een bescheiden ‘offer’.

Blow meent dat Trump de hoofdschuldige is aan de wijdverbreide weerzin tegen vaccins in Amerika. Dat betwijfel ik. Van oudsher bestaat er in Amerika een enorm wantrouwen jegens de overheid en alles wat met de overheid te maken heeft. In Nederland is dat wantrouwen kleiner, hoewel ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat men hier bezig is aan een inhaalslag.

‘Verboden voor Mexicanen’

Uit een an sich begrijpelijke scepsis waarmee allerlei instituten worden beschouwd – van de overheid via multinationals tot menige filantroop – is een niet op feiten berustende overtuiging gegroeid dat we op grote schaal, ja vrijwel overal worden bedrogen. Ook scepsis kan religieuze trekken aannemen en omslaan in haar tegendeel: het verhaal dat alles verklaart.

Lees ook: Europa ontkomt niet aan debat over vaccinatieplicht door maatregelen in de VS

Dat is genoegzaam bekend en doet er hier eigenlijk nauwelijks toe, de openbare ruimte is er voor iedereen en niet alleen voor mensen die zich bekennen tot gerespecteerde en min of meer rationele overwegingen. En bovendien, in de eigen rationaliteit woont altijd ook de waanzin. Oftewel, wie blind is voor zijn eigen waanzin zal die van anderen niet kunnen verdragen, wat mij niet bevorderlijk lijkt voor het samenleven.

Blijft de vraag of bijvoorbeeld een restaurant openbare ruimte is. In de strikte zin van het woord natuurlijk niet, maar zoals geen restaurant een bordje op mag hangen met ‘verboden voor Mexicanen’, zo zou men ook geen samenleving moeten nastreven waarin ongevaccineerden alleen nog op het terras welkom zijn. Dat sommige restaurants bepaalde kledingeisen stellen – een colbertje, geen korte broek – is niet te vergelijken met een vaccinatiebewijs. Op die plaatsen waar men een product of dienst verkoopt of een combinatie van die twee zou de gelijkmakende kracht van het geld moeten gelden: iedereen die betaalt en zich aan bepaalde fatsoensnormen houdt, is welkom.

In de eigen rationaliteit woont altijd ook de waanzin

De Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, liet in de Volkskrant weten geen bezwaar te hebben tegen cafés en restaurants uitsluitend voor gevaccineerden, onder andere omdat hij als oudere ook van alles niet meer kon. („Mijn leeftijd maakt het mij ook onmogelijk om bepaalde dingen te doen.”) Het is echter een enorm verschil of je zelf bepaalde dingen niet kunt of dat een overheid je bepaalde dingen verbiedt omdat je 70 bent en het bijvoorbeeld slecht zou zijn voor een 70-jarige na middernacht nog in een café plaats te nemen.

Ethisch dubieus

Nog afgezien van de praktische bezwaren. Elke wet wordt overtreden. Hoe twijfelachtiger de wet, hoe meer die overtreden zal worden. Een vaccinatieplicht in restaurants, cafés en sportscholen creëert het zoveelste gebod dat niet of nauwelijks gehandhaafd kan worden. Men zou misschien kunnen tegenwerpen dat in de meeste landen geen alcohol mag worden geschonken aan minderjarigen, maar wie weleens in een nachtclub is geweest, kon zien hoe de slimmere jeugd zich met vervalste identiteitskaarten of lichte corruptie toegang verschafte.

Ook de schijnbaar minder openbare delen van de openbare ruimte zouden niet minder openbaar moeten worden gemaakt. Praktisch gezien catastrofaal, ethisch gezien dubieus.

Het doel, op zijn minst een van de belangrijkste doelen van deze maatregel, hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen zich laten vaccineren, is nastrevenswaardig, maar dit middel deugt niet en daarin zit een les voor Nederland.

Biden stelde nog niet zo lang geleden voor aan mensen die aarzelen om zich te laten vaccineren 100 dollar te betalen. Die route is wenselijker, waarschijnlijk effectiever.

Het getuigt niet van cynisme om te beweren dat wij mensen, enkele uitzonderingen daargelaten, te huur zijn, wat slechts een andere manier is om te zeggen: geld verleidt ons, zoals ook schoonheid ons verleidt trouwens. Was die geldelijke verleiding er niet, bestond er geen loonarbeid, al zijn er nog enkelingen, die ik niets dan goeds wens, die loonarbeid an sich abject vinden. Natuurlijk zijn er ook als het om loonarbeid gaat wetten die bepaalde loonarbeid verbieden, huurmoord bijvoorbeeld, en menigeen zal zijn eigen grenzen kennen. Zo heb ik ooit voor mijn werk in Roemenië in zwembroek vrijwel naakte bejaarden gemasseerd. Ik kan me voorstellen dat anderen hier een grens trekken. Prima.

Lees ook: 'Als je je moet laten testen om ergens binnen te komen, is dat ook een vorm van dwang'

Men zou kunnen zeggen: u, burger, wantrouwt vaccins. Ik kan met bewijzen en rationele redeneringen uw twijfel niet wegnemen, maar dat wantrouwen kan ik weg masseren met geld. Wij weten immers: wat vanuit de verte bikkelharde ideologie leek, is van dichtbij zacht als boter.

De overheid zal allicht hier en daar meer moeten bieden dan 100 dollar of euro.

Kneedbaar en wendbaar

Natuurlijk zullen enkele burgers die zich ‘voor niets’ hebben laten vaccineren dit als onrechtvaardig beschouwen. Zoals de vrede soms zwaarder weegt dan rechtvaardigheid, zo moet in dit geval de relatief kleine onrechtvaardigheid minder zwaar wegen dan de gewenste uitkomst.

Men zou ook de premie voor de ziektekostenverzekering van ongevaccineerden kunnen verhogen, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet effectief

Zij die zich gratis hebben laten vaccineren kunnen zich inbeelden – misschien meer dan dat – dat zij moreel gezien hoger te paard zitten. Geld verleidt, maar is uiteraard niet de enige waarde; eer en trots zijn ook niet te versmaden.

Men zou ook de premie voor de ziektekostenverzekering van ongevaccineerden kunnen verhogen, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet effectief. Wenken (nudging) werkt met de zachte hand van de beloning, niet met de harde hand van de straf.

Van de minderheid die zich niet wil laten vaccineren zal een minderheid overblijven die ook tegen betaling niet gevaccineerd wenst te worden. Dat is geen probleem. Een vrije, open samenleving kent minderheden met speciale rechten. Dat wordt ook religieuze vrijheid genoemd. Als te veel mensen van die rechten gebruik maken kunnen er problemen ontstaan. Hoe de bureaucraten de twijfelaars niet alleen met geld maar ook met respect, zeer belangrijk, over de streep trekken zal nog puzzelen zijn. Waar het om gaat, is dat het bij wenken en verleiding blijft en geen dwang wordt of nauwelijks verhulde dwang (vaccineren of ontslag) ter bescherming van de open samenleving, die ook de rechten garandeert van dwazen en zotten, ja tot op zekere hoogte zelfs van vijanden van die open samenleving.

Godzijdank zijn wij niet allemaal Luther (‘Hier sta ik, ik kan niet anders’). De meesten van ons zijn kneedbaar en wendbaar. Het beschavingsproces is weinig anders dan het eeuwenlang kneden van de mens alsof hij deeg is. Meer nog dan veel andere zoogdieren zijn wij het verleidbare dier.

In een niet-gemilitariseerde samenleving – de militaire held is ook van zijn voetstuk gevallen – heeft de staat ter verleiding weinig schoonheid te bieden, maar kan hij verleiden met datgene wat het christendom – ach, hypocrisie – heeft geprobeerd zo’n slechte naam te geven: geld.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven