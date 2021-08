De kleindochter is op bezoek en ze speelt doktertje, met ons. We ondergaan een uitgebreide behandeling.

Als ik uit mijn narcose ontwaak vraag ik: „Dokter, welke dag is het vandaag?”

Waarop zij monter antwoordt: „Uw sterfdag.”

