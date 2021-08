Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De fotoredactie van NRC selecteert elke week de indrukwekkendste, mooiste en beste nieuwsfoto’s die binnenkomen op de redactie. In de week dat de Taliban de overwinning uitriep in Kabul, liet Biden in zijn toespraak een staaltje 'America First' horen, werd Haïti na een aardbeving getroffen door noodweer en gingen in Mexico vrouwen opnieuw de straat op om te demonstreren.