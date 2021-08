Diamantairs die niet gehecht zijn aan bezit

Percelen van zo’n duizend vierkante meter en woningen van boven het miljoen. Voor minder – en meestal een stuk meer – doen ze het niet in parkwijk Den Brandt, in het Antwerpse district Wilrijk. Langs de lommerrijke brede straten met namen als Beuken-, Acacia- en Eglantierlaan ligt de ene na de andere villa die velen zal doen dromen. Een buurt van topadvocaten en captains of industry, waar een Lamborghini niet opvalt. Eén ding zal bij de aanleg in 1910 waarschijnlijk niet zijn voorzien: dat tussen woningen met namen als Villa Stuyck en Villa Neefs nu ook talloze huizen staan met iets exotischer namen, zoals Villa Gandhi of Shanti.

Het cliché wil dat de Antwerpse diamanthandel in handen is van Joodse families. In werkelijkheid heeft de Indiase gemeenschap het al jaren geleden overgenomen in de diamanthoofdstad van de wereld. In totaal zijn er 900 Indiase families actief in de sector, weet het Antwerp World Diamond Centre. Velen heten Shah of Mehta en komen oorspronkelijk uit de Indiase deelstaat Gujarat, waar hun families al diamantslijperijen bezaten. Sinds de jaren tachtig zijn hun familiebedrijven almachtig in Antwerpen, verder versterkt door onderlinge huwelijken tussen de diamantenfamilies. „Wij werken zoals de maffia, maar dan zonder geweld”, tekende De Standaard ooit op bij een van de grootste diamantbedrijven, Rosy Blue, waar de familieraad nog altijd de bedrijfskoers uiteenzet.

De rijkste families vestigden zich rondom park Den Brandt, waar – toevallig of niet – ook de Antwerp Cricket Club ligt. Van uitlaatgassen of lawaai heb je er geen last, en toch ligt het gebied vlakbij de snelweg richting Brussel en het centrum van Antwerpen: handig voor de hardwerkende diamantairs. Hun huizen, volgens een makelaar van binnen ingericht in een stijl die onder Belgen minder in de smaak valt, verkopen ze vaak onderling door. Zeker dertig families wonen inmiddels in de wijk. De buurt kreeg er inmiddels de bijnaam ‘Little Bombay’ door – al is dat een term die makelaars die in de buurt werken liever niet horen.

De discrete families zijn mediaschuw, maar hun feesten zouden legendarisch zijn

Details over hun klanten laten ze liever ook niet al te veel los. Maar de duurste villa in handen van Indiërs is vermoedelijk aan de Hagedoornlaan, grenzend aan het park. Vijf miljoen waard, schat Michael Deroose van Luxevastgoed.be. Het witte gevaarte in neoklassieke stijl telt twee verdiepingen en is acht ramen breed, met een ingang ondersteund door zuilen. Een dikke heg ontneemt het zicht op de tuin en benedenverdiepingen, op Google Maps is het huis afgeschermd. ‘A. Mehta, Vasant Villa’, leest een bordje bij het hek voor de ingang. Ashit Mehta, stichter van Arjav Diamonds, volgens een ranglijst van de rijkste Belgen goed voor 163,5 miljoen euro.

Villawijk Den Brandt, Antwerpen Locatie: Wilrijk, Antwerpen

Eigenaar: Indiase diamantairs

Waarde: Vijf miljoen euro (voor Vasant Villa)



De meeste huizen in Den Brandt zijn statige herenhuizen en landhuizen in een traditionelere cottage-stijl. Daartussen vallen de huizen in handen van Indiërs vaak behoorlijk op. De meest in het oog springende woning in de buurt: Villa Shanti, een modern, strak gebouw met een glimmende zwarte ingang. Daar woont Vijay Shah, een diamantair die zich zou verplaatsen in een goudkleurige Rolls Royce, al staat die vandaag niet voor de deur. De discrete families zijn mediaschuw, maar hun feesten zouden legendarisch zijn. Shah haalde in 2002 het nieuws toen hij voor het huwelijk van zijn zoon en dochter met twee kinderen uit de Mehta-familie een Mechelse evenementenhal liet ombouwen tot een feestlocatie voor vierduizend gasten, waarvoor Bollywood-sterren werden overgevlogen. Het huwelijk kostte naar verluidt 16 miljoen euro.

Foto Nick Somers Foto Nick Somers Villa’s in parkwijk Den Brandt.

Foto’s Nick Somers

De rijkdom van de diamantairs lijkt in schril contrast te staan tot het geloof dat de overgrote meerderheid aanhangt: het jaïnisme. De grootste jaïntempel buiten India staat zelfs in Wilrijk, op een paar minuten lopen van de villawijk. Tussen een Renault-garage en een Colruyt-supermarkt is het een ongewoon zicht: een rijk versierd bouwwerk van wit marmer dat in India niet zou misstaan. De diamantairs lieten het voor zeker 20 miljoen euro bouwen in India. Vervolgens werd het afgebroken, verscheept naar Wilrijk en daar weer opgebouwd.

Jaïns staan voor absolute geweldloosheid en respect voor al het leven. Daarin zijn de veganisten zo streng dat ze zelfs geen onderaards groeiende groenten als aardappelen eten, mocht daardoor een dier om het leven komen. Ascetisme en het zich niet hechten aan bezit, maken deel uit van de belangrijkste principes van het geloof. Maar tegenstrijdig met hun leefstijl hoeft dat niet te zijn – zolang ze er ook maar afstand van kunnen doen.

Dat er overal camera’s hangen, heeft een pijnlijke reden: de diamantairs werden meermaals het slachtoffer van overvallen en gijzelingen. Zo werd het gezin van een Indische diamantair in Wilrijk in 2010 achttien uur lang gegijzeld. Hij werd gedwongen voor een waarde van ruim 4 miljoen euro aan diamanten mee te geven. Sindsdien zijn de diamantairs er alleen maar nóg discreter op geworden, en zijn ze amper nog in het nieuws gekomen.