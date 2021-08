Deltavariant treft autoproductie

Van Born tot Beieren van Tennessee tot Tokio, overal ter wereld kondigen autofabrikanten nieuwe productiestops af. De oorzaak is een nijpend gebrek aan computerchips, dat erger wordt omdat coronauitbraken in Azië de productie van elektronica dwarsbomen. In veel Aziatische landen is de vaccinatiegraad laag en laait het virus weer op.

Onder meer in Maleisië leidde dat tot sluitingen van fabrieken van chipfabrikant Infineon. Autofabrikant Honda moest vanwege virusuitbraken onlangs drie fabrieken sluiten in de Chinese stad Wuhan.

Toyota, de grootste autofabrikant, grijpt hard in. Drie productielijnen in Japan stoppen omdat de Deltavariant van het coronavirus toeleveranciers in Vietnam platlegt. In totaal schrapt Toyota in september 40 procent van zijn productie – naar schatting worden er 360.000 auto’s minder gemaakt. In Europa scheelt dat 40.000 voertuigen, volgens Toyota.

Amerikaanse fabrikanten als Ford en General Motors zetten ook de rem op hun productie, net als Volkswagen en Audi. In het Limburgse Born, waar VDL Nedcar Mini’s en BMW’s produceert, staan de productielijnen maandag ook opnieuw stil.

Alle fabrikanten kampen met een gebrek aan microcontrollers – computers die een onmisbaar bestanddeel van elke auto vormen. Sinds de coronacrisis kunnen chipfabrikanten de vraag niet bijbenen. Veel autofabrikanten hadden aanvankelijk hun orders voor chips teruggeschroefd omdat ze verwachtten dat de pandemie de autoverkoop zou afremmen. Daar kregen ze al snel spijt van. De vraag naar nieuwe auto's groeide – in 2021 met zelfs met 8 procent.

De chipfabrikanten zitten volgeboekt met andere opdrachtgevers en kunnen hun productie niet zomaar uitbreiden. IHS Markit, een bureau dat onderzoek doet naar de autoindustrie, berekende dat de productieachterstand 7 tot 8 miljoen auto’s bedraagt. Dat is bijna 10 procent van het aantal personenauto’s dat in 2021 van de band zou moeten rollen – IHS schat dat aantal op 80,8 miljoen. Volgens zakenbank Goldman Sachs loopt de autoindustrie 20 miljard dollar aan winst mis.

Prijs tweedehands auto’s stijgt

Omdat er minder nieuwe auto’s op de markt verschijnen stijgen de prijzen van tweedehands auto’s; in de VS meer dan 20 procent, in het Verenigd Koninkrijk 15 procent. In Nederland stegen de prijzen volgens een inventarisatie van het Financieele Dagblad met zo’n 10 procent in een jaar tijd.

Al breekt de verkoop van chips voor auto’s in 2021 alle records, de verwachting is dat het chiptekort tot ver in 2022 voelbaar zal zijn.

Chipfabrikanten hebben moeite om op te schalen: er is gebrek aan nieuwe apparatuur om chips te produceren. IHS ziet een kip-ei-probleem: de apparaten die chips maken, hebben zelf ook chips nodig. Dat vergt geduld, in een tijd waarin iedereen zit te springen om elektronica.