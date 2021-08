De sportwereld als engel

Vele malen heeft de sportwereld een leidende rol gespeeld bij het creëren van unieke kansen voor sporters die zonder een mondiale beweging zoals de Olympische Spelen nooit de motivatie hadden gevonden om uit hun dagelijkse hel te ontsnappen. Elke keer als ik beelden zie van families die elders in de wereld uit elkaar worden getrokken als gevolg van de zelfzuchtigheid van machthebbers, dan besef ik hoe bevoorrecht ik ben om daar vrij over te kunnen schrijven. Oorlogen die van vrienden elkaars vijanden hebben gemaakt, terroristen die het eigen land onveilig maken en waar jonge meisjes het slachtoffer zijn van beestachtig gedrag.

Na de dood van de communistische leider Tito in 1980 begon Joegoslavië uiteen te vallen: etnisch geïnspireerde verschillen leidden ertoe dat federale deelstaten zich onafhankelijk verklaarden. Er brak op de Balkan een reeks oorlogen uit die samen het grootste gewelddadige conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog vormden. Meer dan 100.000 mensen stierven en miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

In 1998 was het WK voetbal in Frankrijk een mooi voorbeeld van een evenement waar de sportwereld als een engel oude vrienden weer bij elkaar bracht. Op dat eerste wereldkampioenschap na de heftigste jaren van de oorlog op de Balkan presteerden Kroatië en Joegoslavië fantastisch, met onder anderen Davor Suker en Zvonemir Boban voor Kroatië en Pedrag Mijatovic en Sinisa Mihajlovic voor Joegoslavië. Voor hen was het WK een ongelofelijk emotioneel toernooi. Ze waren van een generatie die onder dezelfde vlag mogelijk in de finale had kunnen spelen.

Ik heb met en tegen al deze mannen gevoetbald en weet hoeveel die maand in Frankrijk voor ze heeft betekend. Zij gaven hoop aan landgenoten die in de oorlog alles hadden verloren. Op hun beurt waren die mensen trots op deze door de oorlog van elkaar gescheiden voetballers, die waren opgegroeid in een land waar nog nooit zoveel talent op de voetbalvelden had rondgelopen, en van zo’n hoog niveau.

Hoe mooi was het dat ik deze spelers, die ik allemaal vrienden kan noemen, hun relaties met elkaar zag onderhouden, ondanks de moeilijke situatie. Het waren stuk voor stuk vechters. Misschien was Suker meer een artiest – hij werd uiteindelijk topscorer op dat WK – maar ook hij had de slimheid van iemand die moest overleven onder extreme omstandigheden.

Twee paralympische sporters uit Afghanistan, atleet Hossain Rasouli en taekwondoka Zakia Kuhadadi, zouden de afgelopen week ook graag de sportengel hebben gezien. Op de Paralympische Spelen die volgende week in Tokio beginnen zou Afghanistan voor het eerst vertegenwoordigd worden door een vrouw. Maar Zakia Khudadadi zal dit speciale moment helaas niet kunnen verwezenlijken omdat terroristen het land opeens volledig in hun greep hebben, nadat wereldmacht Verenigde Staten zich eruit heeft geworsteld. Ook Rasouli en Khudadadi kunnen Afghanistan niet uit.

Kan de sportengel er alsnog voor zorgen dat deze twee paralympiërs in Tokio meedoen?

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.