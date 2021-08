De series van week 33: The Chair, Nine Perfect Strangers en het tweede seizoen van Innocent

The Chair

Sandra Oh (Killing Eve, Grey’s Anatomy) speelt het eerste vrouwelijke hoofd van de faculteit Engels op een prestigieuze Amerikaanse universiteit in deze komische dramaserie. Ji-Yoon Kim (Oh) heeft te maken met oudere collega’s en studenten die zeer woke zijn. Als een leraar (Jay Duplass) zichzelf in de nesten werk, moet zij het oplossen. The Chair werd mede bedacht door actrice Amanda Peet, die tevens showrunner is. Netflix, 6 afleveringen.

Nine Perfect Strangers

Na Big Little Lies en The Undoing heeft Nicole Kidman de smaak te pakken op televisiegebied. Haar nieuwste serie is wederom een boekverfilming in samenwerking met producent David E. Kelley. In Nine Perfect Strangers speelt ze de mysterieuze baas van een wellnessresort. Negen bezoekers proberen hier rust te vinden, maar dat loopt anders. Gebaseerd op het boek van de Australische auteur Liane Moriarty, die ook de roman Big Little Lies schreef. Amazon Prime, 8 afleveringen (wekelijks).

Innocent seizoen 2

Dramaserie over ten onrechte veroordeelde mensen. Iedere seizoen gaat over een nieuwe zaak. In de tweede reeks staat de Britse lerares Sally Wright centraal. Zij wordt na vijf jaar gevangenisstraf vrijgesproken van de moord op een vijftienjarige leerling. Het is niet makkelijk om haar leven weer op te pakken. De politie probeert ondertussen de werkelijke moordenaar te vinden. NPO Start, 4 afleveringen. Op tv vanaf zaterdag, NPO2, 23.10 uur.