CPB optimistischer: de groei is hoger, de werkloosheid lager

De economie blijft maar positief verrassen. Opnieuw stelden de economen van het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag hun verwachtingen positief bij voor de groei, de werkloosheid en de koopkracht. Zo groeit de economie dit jaar met 3,8 procent, raamt het CPB. En niet met 3,2 procent, zoals het CPB in juni nog verwachtte, of met ruim 2 procent zoals het CPB in maart raamde.

Met name op de arbeidsmarkt gaat het verbazingwekkend goed. „De arbeidsmarktcijfers zijn eigenlijk fantastisch”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. De werkloosheid is bijzonder laag voor een economie die uit een krimp komt. En in diverse sectoren, de zorg en de horeca bijvoorbeeld, is de vraag naar personeel alweer groot. Er waren zelfs meer vacatures dan werklozen in het tweede kwartaal van dit jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week.

De werkloosheid gaat nog wel wat oplopen, denkt het CPB, bijvoorbeeld als de noodsteun aan bedrijven per 1 oktober stopt, zoals het demissionaire kabinet heeft aangekondigd. Maar er komen veel minder werklozen bij dan het CPB in juni nog dacht: volgend jaar is 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, raamt het CPB nu, en niet 4,1 procent zoals de economen in juni nog verwachtten.

Dit is een bijzondere crisis, zegt Hasekamp. Uniek was met name de noodsteun voor bedrijven: subsidies om de lonen van hun personeel en hun vaste lasten (zoals huur) te betalen. „Omdat de klap van buiten kwam, en helder was dat de economie in zichzelf relatief gezond was, heeft de overheid doortastend opgetreden in het steunen van bedrijven. Dat heeft de veerkracht ondersteund.”

De ramingen van het CPB kennen één grote onzekerheid: het verloop van de coronapandemie. „Indien onverhoopt weer grootschalige beperkingen in het economisch verkeer noodzakelijk worden, zal dit de economische ontwikkeling direct raken”, schrijft het CPB. De economen gaan er bij deze raming vanuit dat er geen nieuwe beperkingen komen door het coronavirus.

Mochten er wel nieuwe beperkingen komen, of zelfs een lockdown, dan adviseert het CPB het kabinet de noodsteun toch te stoppen. Hasekamp: „Ga geen generieke steun geven, en wees zeer voorzichtig met steun aan specifieke sectoren.” Want, redeneert het CPB, dat hindert de economische dynamiek. Nu zijn er bedrijven die schreeuwen om personeel terwijl er ook nog altijd mensen met NOW-loonsubsidie thuiszitten. Bovendien moet de economie zich aanpassen als er nieuwe beperkingen komen. Hasekamp: „Op het moment dat je structureel in een andere wereld bent terechtgekomen, waarin je moet leven met corona, hoe vervelend ook, zullen er ook aanpassingen in de sectorale structuur van de Nederlandse economie moeten plaatsvinden.” De overheid zou wel levensvatbare bedrijven kunnen helpen die tijdens de coronacrisis hoge schulden opbouwden, of mensen bij het vinden van nieuw werk, aldus het CPB. In het voorjaar adviseerde het CPB ook al de steun deze zomer af te bouwen, maar kabinet en Tweede Kamer zetten de steun op volle sterkte door in de maanden juli, augustus en september. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra viel vrijdag het CPB bij. Hij noemde het tegen de NOS logisch om niet met de steun door te gaan als het heel goed gaat met economie.

Koopkracht repareren

Normaal gezien beginnen na de ‘augustusraming’ van het CPB de onderhandelingen in het kabinet over de begroting van volgend jaar, die in de Miljoenennota op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Ongunstige koopkrachtramingen van het CPB proberen kabinetten dan vaak te repareren, bijvoorbeeld door aan belastingen te sleutelen. De vraag is hoeveel nieuwe ingrepen het huidige demissionaire kabinet de komende weken nog gaat doen, zeker nu de formatie van een nieuw kabinet nog steeds niet is begonnen.

„Normaal is een demissionair kabinet voorzichtig met het aangaan van uitgaven of lastenverlichtingen die de begroting structureel belasten”, zegt Hasekamp. Overigens besloot het huidige demissionaire kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eerder al tot grote extra uitgaven, met steun van de Tweede Kamer. Zo gaf Rutte III miljarden euro’s extra uit aan een nieuw steunpakket voor bedrijven, zzp’ers en werknemers, en aan het verhelpen van corona-achterstanden in het onderwijs.

De koopkracht die het CPB nu voor volgend jaar voorziet, met alle slagen om de arm die daarbij horen, is opmerkelijk gelijk verdeeld. In doorsnee staat voor vrijwel alle groepen, (werkenden, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden) de koopkrachtgroei volgend jaar op nul. Bij alleenverdieners staat er wel een min van 0,3 procent in de doorsnee koopkracht.

CPB-directeur Hasekamp noemt het een politieke vraag of het nodig is de koopkracht te repareren. Hasekamp: „Als je kijkt vanuit de economie is het niet nodig. In een hoogconjunctuur hoef je niet via een lastenverlichting de vraag aan te jagen.”

De koopkrachtplaatjes van het CPB kennen overigens allerhande beperkingen. Zo gaat het om de mediane koopkracht: de helft van de huishoudens gaat er minder op vooruit, de andere helft meer. De raming is onzeker, want afhankelijk van wat er gebeurt met de lonen, de inflatie en de zorgpremie. Bovendien gaat het om de statische koopkracht: het CPB gaat uit van mensen voor wie alles hetzelfde blijft. Ze gaan niet met pensioen, blijven werkloos, verliezen geen baan, – vaak zijn dat juist gebeurtenissen die van grote invloed zijn op de koopkracht van huishoudens.

Opsteker

Voor de politieke partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet zijn de economische vooruitzichten een opsteker. De staatsschuld is door de forse overheidsuitgaven tijdens de coronacrisis (zo’n 80 miljard euro) sterk gestegen, maar blijft onder de Europese norm van 60 procent van het bbp (de omvang van de economie). Zonder ingrepen daalt de relatieve staatsschuld volgend jaar alweer: door de hoge groei en de lage rente die de Nederlandse overheid betaalt, krimpt de schuld ten opzichte van het bbp in 2022 naar 56 procent. Dat geeft een nieuw kabinet financiële ruimte. Maar of die ruimte er ook economisch is, is door de krappe arbeidsmarkt de vraag. Ook in de bouw zijn er bijvoorbeeld veel vacatures. Dat kan voor politieke plannen als het bouwen van woningen of het aanleggen van infrastructuur een probleem zijn.