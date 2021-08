CPB: Nederlandse economie groeit dit jaar met 3,8 procent

De Nederlandse economie groeit dit jaar met bijna 4 procent, gevolgd door een toename van 3,2 procent in 2022. De arbeidsmarkt blijft de komende jaren krap: de werkloosheid loopt na het wegvallen van de steunmaatregelen volgend jaar licht toe van 3,4 naar 3,6 procent. Met die prognoses komt het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag in de zogeheten Macro Economische Verkenning.

Het planbureau is een belangrijke adviseur van de regering. Normaal gesproken is de raming van het CPB het startpunt voor de onderhandelingen in de coalitie voor volgend jaar over de begroting. Maar doordat het kabinet een demissionaire status heeft, is het onduidelijk of dat dit jaar ook zo zal zijn. Ondertussen inventariseren de VVD en D66 al maanden de mogelijkheden voor een nieuw te vormen coalitie; het CDA en een combinatie van GroenLinks en de PvdA of de ChristenUnie zijn daarbij potentiële kabinetspartners.

Het CPB spreekt van een „veerkrachtig herstel van de Nederlandse economie” en gaat er daarbij van uit dat de samenleving openblijft; de ontwikkeling van de pandemie vormt voor de onderzoekers de grootste onzekerheid voor economische voorspellingen. Mocht het kabinet wel nieuwe beperkingen opleggen, dan zal dat de economische ontwikkelingen „direct raken”, aldus het CPB.

Het begrotingstekort neemt volgens de onderzoekers in 2021 toe tot 5,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en zal het jaar daarna afnemen tot 1,8 procent vanwege meer belastinginkomsten. Ook voorzien de onderzoekers een koopkrachtstijging van 0,8 procent als gevolg van de lastenverlichting. Die zal afnemen tot 0,0 procent in 2022.