Bezint eer ge begint

Musea hangen vol met portretten. Groot en klein, ten voeten uit of alleen een deel van het gezicht, vrolijk en somber, gedetailleerd en grof, donker en felgekleurd, natuurgetrouw en sterk vertekend. Die verschillende manieren van portretteren zijn niet toevallig. De kunstenaar heeft van tevoren nagedacht over de beste manier om de persoonlijkheid van de geportretteerde af te beelden.

Nu jij. Het model of de foto’s die voor je liggen bepalen niet wat er op papier of doek komt. Dat beslis jij. Begin niet meteen, maar bedenk waarom je een specifiek persoon wilt portretteren. Dat is een afzonderlijke fase, die helpt om de gelaatsuitdrukking, de blikrichting en de houding te bepalen. Laat het model dan zo poseren of, als je van foto’s werkt, verzamel dan foto’s waaruit je die informatie kunt halen. Deze fase helpt ook om keuzes te maken over het formaat, het materiaal, de compositie, de verdeling van licht en donker, de kleur en de sfeer van het portret. Maak vooral wat schetsen om de effecten te verkennen.

Als je deze beslissingen neemtvoor je met het portret begint, dan weet je ook waar je naar onderweg bent. Je merkt of je er dichterbij komt of juist niet. In het laatste geval is het tijd om te stoppen. Leg de foto’s of het model aan de kant en vraag je af wat het schilderij nog nodig heeft aan kleur, details, etc. En dan is je portret klaar.

Oefening

Bedenk van wie je een portret wilt maken en wat je ermee wilt uitdrukken over die persoon. Laat dat de houding, blikrichting, gelaatsuitdrukking, formaat, uitsnede, kleur, contrast en materiaal bepalen. Maak schetsjes van de verschillende mogelijkheden. Ervaar dat dit een aparte fase is. Maak nog geen tekening of schilderij maar doorloop deze fase voor een paar verschillende portretten.

Prijsvraag: stuur een getekend of geschilderd portret in. De winnaar mag een workshop van Siegfried Woldhek bijwonen. Mail uw werk o.v.v. ‘Portret’ uiterlijk 6 september 2021 naar achterpagina@nrc.nl