Anna (12) traint bij Ajax. Hoe worden voetbalsters gescout?

Anna Saghy (12) uit Culemborg is zo’n meisje dat de hele dag met een bal aan haar voet loopt. Ze speelt bij de plaatselijke amateurclub Focus’07, is fan van international Daniëlle van de Donk en krijgt elk jaar voor haar verjaardag een voetbaltenue, de laatste keer van FC Barcelona.

In Culemborg speelt de middenvelder in een jongensteam. „Want dan leer je als meisje toch het meest”, zegt haar vader Michel Saghy. Focus’07 is een prima club, met veel aandacht voor talentontwikkeling, maar „the holy grail”, zegt hij, is Ajax. Dus toen de Amsterdamse club begin vorig jaar een talentendag voor meiden organiseerde, meldde Anna zich aan.

De 120 deelnemers uit geboortejaar 2009 speelden die dag partijtjes. Ze kregen elk een kleur en nummer, zodat scouts met grote kladblokken hen makkelijk uit elkaar konden houden. Niet lang daarna ontving Michel Saghy een mail dat zijn dochter „positief was opgevallen”. Ze voetbalt nog steeds bij Focus ’07, maar traint sinds een jaar ook wekelijks op sportcomplex De Toekomst met de Onder 13-trainingsgroep van Ajax. Een win-winsituatie: de club bindt talent aan zich, Anna kan sprongen maken.

De talentendagen van Ajax zou je als een vorm van passief scouten kunnen zien; je zoekt uitblinkers, maar hoeft niet de velden af te struinen. Meer clubs halen op deze manier getalenteerde voetbalsters binnen. Zoals Telstar uit Velsen, waar ze drie keer per jaar een talentendag organiseren. „Zo krijgen we goed zicht op waar de betere meiden spelen”, zegt coach Hans de Winter. Dat is volgens hem niet makkelijk, want de beste voetbalsters spelen in de betere jongensteams. Wil je die opsporen, dan moet je over een goed netwerk beschikken.

Voor buitenstaanders is scouting in het vrouwenvoetbal een doolhof. Want zelfs mensen die werkzaam zijn in de sport hebben niet altijd antwoorden paraat, of spreken elkaar tegen. Het overzicht ontbreekt. Hoe worden bovengemiddeld goede speelsters herkend door clubs en de KNVB? Waarom krijgen clubs geen opleidingsvergoeding? Hebben alle betaald voetbalclubs met een vrouwenteam ook opleidingsteams? En staat zo’n team – zeker als het om jonkies gaat – niet haaks op de gedachte dat je meiden zo lang mogelijk met jongens moet laten voetballen? Vragen te over.

Scouting in het vrouwenvoetbal begint bij de voetbalbond, zegt Maria van Kortenhof, medewerker talentontwikkeling en -herkenning bij de KNVB voor de regio west (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht). De bond heeft dankzij haar ledenadministratie goed zicht op wie waar speelt. Een voordeel ten opzichte van de clubs. „Van de speelsters van het huidige nationale elftal is ruim 95 procent door de KNVB gescout”, zegt Van Kortenhof.

De KNVB selecteert talent op meerdere manieren. In Van Kortenhofs regio gaat bijvoorbeeld elk jaar een vraag uit naar achthonderd voetbalclubs: wie beschouwen jullie als je grootste twee talenten in een bepaald geboortejaar? Niet alle clubs reageren, maar het aantal inzendingen is altijd groot.

De driehonderd meisjes met geboortejaar 2009 die dit jaar door hun club werden ‘voorgedragen’, kregen allemaal een uitnodiging om aan twee KNVB-activiteiten deel te nemen. De uitblinkers stromen door naar KNVB-jeugdteams en kunnen via regionale activiteiten in het nationale team eindigen.

Daarnaast werkt de nationale bond met zo’n honderd scouts, van wie het merendeel zoekt naar mannelijk en vrouwelijk talent. Maar er zijn ook tien in meisjes gespecialiseerde scouts, zoals Robert Tessaro. Elke week bezoekt hij een paar wedstrijden van speelsters van Onder 11 tot en met Onder 14. Meestal na een tip, soms door de KNVB-lijst met gemengde voetbalteams te bestuderen – een belangrijke graadmeter. Meisjes die op hoog niveau tussen de jongens voetballen (en dat worden er steeds meer) zijn een autorit waard. Zeker als het hoofd opleidingen van haar club enthousiast reageert bij een consulterend belletje.

Exceptionele kwaliteiten

Bij talenten denken mensen vaak aan speelsters die onder dezelfde omstandigheden beter zijn dan leeftijdsgenoten, zegt Tessaro. Maar er komt veel meer bij kijken bij scouting. „Belangrijk is dat een talent potentie heeft om door te groeien naar de top. Ik kijk in eerste instantie of voetbalsters een bijdrage leveren aan het spel. Doet een verdedigster ook mee bij een aanval? Hoe gemotiveerd is zij? Heeft zij lef? Kan zij passen, dribbelen en slidings maken? Het totale plaatje moet kloppen – en dat kun je niet na één wedstrijd beoordelen.”

Talent is grillig. Soms ontbreekt het aan motivatie of stokt onverwachts de groei. Maar het komt ook voor dat meiden die aanvankelijk niet opvielen het alsnog ver schoppen. Tessaro: „Je komt als scout vaak voor verrassingen te staan. Je gaat kijken naar speelster A, maar komt thuis met de naam van speelster B. Dat maakt dit werk zo leuk.”

Ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal volgen elkaar in hoog tempo op, zegt Stefan Hoogsteder, coördinator van de nationale jeugdteams bij de KNVB. Wat vandaag werkt, kan over drie jaar achterhaald zijn. „Feit blijft dat het knap is als een speelster het Nederlands elftal onder 15 haalt. Dat zegt veel, maar niet alles. Belangrijk is dat zij zich kan onderscheiden met exceptionele kwaliteiten, maar óók dat andere facetten van haar spel niet door een ondergrens gaan.”

Opleidingsvergoeding

De Vrouwen Eredivisie bestaat momenteel uit negen clubs: ADO Den Haag, Ajax, VV Alkmaar, Excelsior, sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV, FC Twente en, sinds dit seizoen, Feyenoord. Anders dan bij de mannenafdelingen van clubs hebben de vrouwenafdelingen lang niet allemaal een scout – sommige schakelen scouts van de mannen in, andere gebruiken hun netwerk. En lang niet allemaal hebben ze een opleiding waar talenten kunnen rijpen.

Alle Eredivisieclubs hebben een beloftenteam voor wat oudere speelsters. Maar sommige vormden ook elftallen voor jongere meiden, zoals Feyenoord en Heerenveen, die met een Onder 16-team werken. Andere, zoals PEC Zwolle en Ajax, hebben een of meerdere trainingsgroepen voor talent van amateurclubs, zoals Anna Saghy uit Culemborg. Weer andere lijven speelsters in die zich bewezen hebben bij de KNVB-selectieteams of in de Eredivisie.

Anna Saghy op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Foto Dieuwertje Bravenboer

Je kunt je afvragen of het wel goed is talent van Onder 11 tot Onder 15 bij betaald voetbalclubs onder te brengen, zegt Van Kortenhof van de KNVB. „Ik vind het beter als een meisje bij een tweededivisieclub met de jongens speelt en één keer per week traint bij Ajax of PSV, dan dat zij daar als dertienjarige in een meidenteam komt, waar het niveauverschil erg groot is. Speelsters onder de zestien die met jongens spelen, maken nog altijd de beste ontwikkeling door.”

Om die reden is ze tegen een opleidingsvergoeding voor speelsters onder de zestien, zoals bij de jongens. „De roep daarom wordt luider. Maar stel dat een club als Ajax denkt: ik haal zo’n meisje vroeg binnen, want dan krijgen we een mooie vergoeding? Dan speelt zij dus alleen nog maar met meisjes. Dat komt haar ontwikkeling niet ten goede.

De vertaalslag tijdens scoutingswerk van het gemengd voetbal naar de nationale elftallen is geen makkelijke, zegt coördinator Stefan Hoogsteder van de nationale jeugdteams. Wel is het de beste combinatie gebleken. „Van de speelsters die uitkomen voor het Nederlands elftal onder 17 jaar hebben veruit de meesten de route doorlopen van spelen met en tegen de jongens naar de beloftenteams van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s). Zij hebben vaak geen Onder 16-team bij een BVO nodig gehad op weg naar de Eredivisie. Wat niet wegneemt dat speciale trainingen [bij een BVO] een positieve invloed kunnen hebben op jong talent. Het een sluit het ander niet uit, integendeel.”

De opleidingsvergoeding is een bron van discussie bij voetbalclubs. Waarom de jongens wel en de meiden niet? Toch overheerste trots bij Telstar-coach De Winter toen Stefanie van der Gragt in 2015 – de club uit Velsen speelde toen nog in de Eredivisie – werd weggeplukt door kampioen FC Twente. Het is mooi, zegt hij, dat clubs samenwerken om talent tot wasdom te laten komen.

Een goed voorbeeld daarvan is de Telstar Vrouwen Voetbal Academie, waar speelsters van andere clubs trainingen kunnen volgen. De club uit Velsen zit ook met 23 andere clubs in een platform dat via bijvoorbeeld clinics en kadertraining speelsters in de regio beter wil maken. De Winter: „We lopen tegen dezelfde problemen aan en het is mooi als je elkaar kan helpen.”

Videobeelden

Niet iedereen ziet het als scouting, maar je zou het werk van zaakwaarnemers wel zo kunnen zien. Ze zoeken in binnen- en buitenland naar goede speelsters en brengen die onder bij clubs. Zoals Gerard Timmers – hij noemt zichzelf liever ‘spelersbegeleider’ – die twintig voetbalsters onder zijn hoede heeft. Sommigen kent hij al vanaf hun twaalfde, toen hij nog als talentscout bij de KNVB werkte.

Ook Timmers staat vaak langs de lijn, maar hij spot talent ook op andere manieren. Zo hoorde hij vorig jaar van een Australische student aan de universiteit van Princeton die graag bij een Europese club wilde voetballen. Hij bekeek wedstrijdbeelden, raakte enthousiast en zocht contact met het Duitse SV Meppen, dat een speelster op haar positie zocht. „Ik heb vaker voetbalsters ondergebracht op basis van videobeelden”, zegt hij. „Dat is in het mannenvoetbal ondenkbaar.”

Als er in het mannenvoetbal een groot talent rondloopt heeft iedereen het erover, zegt Leoni Blokhuis, de eerste zaakwaarnemer voor voetbalsters in Nederland. Voor de mannen hebben profclubs een goed scoutingsapparaat en worden vrijwel alle wedstrijden live uitgezonden. „In het vrouwenvoetbal moesten we het lange tijd doen met samenvattingen, als die er al waren. Toen waren speelsters alleen zichtbaar tijdens eindtoernooien. Daardoor kennen clubs vaak alleen de grote namen. Voor de laag daaronder moet ik echt proactief aan de slag. Dan bel ik een club waarvan ik weet dat ze een linkshalf zoeken. ‘Ik heb een interessante speelster, ken je die’, vraag ik dan. Keine ahnung. Het verandert, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Opperscout

Als iemand weet hoe scouting in z’n werk gaat, dan is het de Britse Donna Newberry (47). Zij zocht al naar talent voordat het vrouwenvoetbal in de lift zat, en werkte voor topclubs als Wolfsburg en Chelsea – bij de laatste ook voor de mannen. Ze wordt gezien als opperscout in het vrouwenvoetbal. „Het is een kwestie van veel kijken, praten, analyseren en goed anticiperen”, zegt ze. „Een speelster kan exceptionele kwaliteiten hebben, maar past zij ook binnen het team, heeft zij het juiste karakter? Character is a big thing.”

Zeker in coronatijd is het ondoenlijk naar alle uithoeken van de wereld te reizen. Dus wat doet ze? Wedstrijden op scoutingwebsites als Instat.com en Wyscout.com kijken. Clubs zetten lang niet al hun wedstrijden online. Met wat geluk verschijnt er wat op YouTube. Maar via scoutingwebsites krijgt zij een goede indruk, al zijn ook die verre van compleet.

Er volgt een diepe zucht op de vraag of zij veel Nederlandse speelsters heeft gescout. „Jullie systeem is nogal, eh, ontoegankelijk. Eredivisiewedstrijden worden niet live op tv uitgezonden, er verschijnt bijna nooit iets op YouTube, Instat.com of Wyscout.com. Ik moet echt naar Nederland afreizen, of afgaan op Champions League-duels. Kan daar niet wat aan gedaan worden?”