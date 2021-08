Volgens NAVO zijn 18.000 mensen geëvacueerd, wil aantal verdubbelen in weekend

‘VS-diplomaten waarschuwden al in juli voor instorten Afghaans bewind’ Minstens twintig medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Kabul hebben al in juli gewaarschuwd voor het ineenstorten van de Afghaanse regering. Dat schrijft The Wall Street Journal. De diplomaten stuurden destijds een interne memo naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. De ambassademedewerkers adviseerden om de evacuaties van Amerikanen en lokale medewerkers vanuit Afghanistan snel op touw te zetten. Zij drongen erop aan haast te maken met registratie van iedereen die in aanmerking kwam voor dergelijke vluchten, die volgens hen niet later dan 1 augustus moesten vertrekken. Ook werden adviezen gedeeld om de ontstane crisis te managen. De memo werd door 23 Amerikaanse personeelsleden ondertekend. Aanleiding voor het versturen van het vertrouwelijke document was de geplande terugtrekking van Amerikaanse troepen. Volgens de diplomaten was het Afghaanse leger duidelijk niet klaar om zelfstandig de orde in het land te bewaren. Zonder Amerikaanse militaire aanwezigheid zou het Afghaanse leger imploderen, wat de weg vrij zou maken voor een machtsovername door de Taliban. Dit is ondanks de waarschuwingen uiteindelijk ook gebeurd. The Wall Street Journal noemt de memo „het helderste bewijs tot nu toe dat de [Amerikaanse] regering door zijn eigen functionarissen ter plekke was gewaarschuwd dat het oprukken van de Taliban aanstaande was en dat de Afghaanse krijgsmacht dit niet kon stoppen”. Het document werd op 13 juli verstuurd. De Amerikaanse ambassade aan de skyline van Kabul. Foto Rahmat Gul/AP

Nederlandse evacuatievlucht uitgevoerd, één Nederlander aan boord In de nacht van donderdag op vrijdag is vanaf de luchthaven van Kabul opnieuw een Nederlandse evacuatievlucht vertrokken. Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag laten weten. Aan boord waren 53 mensen, onder wie één Nederlander. Defensie Ministerie van Defensie Vanacht is weer een Nederlandse vlucht uitgevoerd met de C-130. 53 passagiers, waaronder 1 Nederlander zijn meegenomen vanuit Kabul. @MinBZ 20 augustus 2021 @ 04:47 Volgen Het is niet bekend of en waar het toestel geland is. Meer details over de inzittenden werden niet vrijgegeven. De vlucht werd wederom uitgevoerd met een C-130-transporttoestel.

Facebook geeft Afghaanse gebruikers opties voor bescherming van profiel Facebook biedt gebruikers in Afghanistan een aantal methoden om hun gedrag en profielen op het sociale platform af te schermen, als zij vrezen voor doorzoeking door de Taliban. Bestuurder Nathanial Gleicher heeft via Twitter laten weten dat het vanaf nu mogelijk is voor deze gebruikers om hun profiel met één klik te blokkeren. Ook zijn de vriendenlijsten van Afghaanse Facebookprofielen afgeschermd zodat die niet kunnen worden doorzocht. Met de nieuwe opties wil Facebook mensen helpen die bang zijn voor represailles van de Taliban. Activisten, journalisten en mensen die met westerse mogendheden hebben gewerkt, zijn bang dat zij aan de hand van hun online identiteit worden aangemerkt als verraders. NRC hoorde van lokale bronnen dat mensen die proberen via het vliegveld te worden geëvacueerd, hun telefoons leeghalen of achterlaten, zodat ze die niet hoeven in te leveren bij checkpoints langs de weg die door Talibanstrijders worden bemand. Meer over informatie die de werknemers van internationale missies kan ‘verraden’: Biometrie van VS die in handen viel van de Taliban is nu risico voor Afghanen Amerikaanse overheidsdiensten die in de laatste decennia hebben gewerkt, zoals de koepel voor ontwikkelingshulp USAID, hebben medewerkers geadviseerd ook hun digitale contacten met lokale Afghaanse collega’s en fixers te wissen. Persbureau AP berichtte eerder deze week dat deze overheidsinstanties bijvoorbeeld updates, blogs en foto’s van hun openbare sites hebben verwijderd waarop Afghanen herkenbaar zouden zijn, om hun identiteit te beschermen. Facebook heeft laten weten nog te kijken naar manieren om Taliban te weren van de berichtenservice WhatsApp. De grote sociale platformen - Facebook, Instagram en YouTube - hebben in de afgelopen week naar eigen zeggen al stappen ondernomen om propaganda en communicatie van de beweging van hun platformen te verwijderen. Lees ook de column van Marietje Schaake over de online communicatie door de Taliban: Een Twitter-account en een kalasjnikov

Volgens NAVO 18.000 evacués al weg, wil aantal verdubbelen in weekend In de laatste vijf dagen zijn meer dan 18.000 mensen via het vliegveld van Kabul uit Afghanistan geëvacueerd. Dat meldt persbureau Reuters vrijdagochtend op basis van informatie van een functionaris van het westers bondgenootschap NAVO. De anonieme functionaris maakt daarbij geen onderscheid tussen evacués met een westers paspoort (diplomaten, militairen of ontwikkelingswerkers) of Afghanen die de internationale missies in de afgelopen jaren hebben bijgestaan (en wel of geen dubbel paspoort hebben). Volgens hetzelfde bericht zou de NAVO het aantal evacuaties dit weekend nog willen verdubbelen. Er staan nog altijd menigtes aan de poorten van het Hamid Karzai International Airport, van mensen die hopen aan boord van een evacuatievlucht te komen. Lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade - voor de evacuatie door Nederland wordt georganiseerd - vertelden aan NRC dat het door gedrang onmogelijk is om op eigen gelegenheid op het vliegveld te komen.