Acht XL-paviljoens Testen voor Toegang nog altijd niet in gebruik

De acht zogeheten XL-locaties voor Testen voor Toegang die zo’n anderhalve maand geleden zijn opgebouwd, zijn nog niet in gebruik genomen. Dat laat stichting Open Nederland, de organisatie achter de de infrastructuur van Testen voor Toegang, vrijdag desgevraagd aan NRC weten. De nog gesloten testlocaties kosten zo’n 350 duizend euro per maand, per paviljoen. Ze staan in Alkmaar, Zwolle, Amsterdam, Groningen, Den Bosch, Den Haag, Tilburg en Maastricht. Mogelijk gaan enkele paviljoens eind september weer weg, zonder ooit open te zijn geweest.

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) verzocht de stichting Open Nederland voor de zomer om een infrastructuur op te tuigen voor toegangstesten, zodat de samenleving in juni, juli en augustus weer van het slot zou kunnen. Bezoekers van sportwedstrijden, concerten en andere evenementen kregen met een negatieve test toegang. Er kwamen 52 afnameplekken voor Testen voor Toegang, goed voor 225.000 sneltesten per dag. Het ministerie reserveerde 1,1 miljard euro voor het toegangstestensysteem, maar verlaagde het budget daarvoor later naar 500 tot 700 miljoen euro.

Drukte

Het eerste weekeinde van Testen voor Toegang zorgde voor grote drukte bij de testlocaties: 230.000 bezoekers maakten een afspraak. Het systeem bleek niet waterdicht, aangezien veel jongeren stelden met andermans testbewijs binnen te kunnen komen. Begin juli maakte Open Nederland bekend dat „de vraag naar toegangstesten is toegenomen en verder zal stijgen voor de evenementen in de zomer”.

Er volgde in opdracht van het ministerie een versnelde openbare aanbesteding voor de bemensing van de acht extra XL-locaties, die kort daarna zijn gebouwd door festivalorganisator Loveland. Het idee was om ze tijdelijk neer te zetten en eind september te bepalen of ze nog nodig zouden zijn. De acht testlocaties zorgden samen voor een extra capaciteit van 120.000 tests per dag.

De XL-testlocaties beslaan zo’n 5.000 vierkante meter. Daarvoor betaalt de overheid maandelijks maandelijks zo’n 300.000 tot 350.000 euro per maand, zo laat het ministerie van VWS weten. Dat gaat naar locatiehuur, inrichting, ict, elektriciteit, generatoren, riolering en water. De grootste kostenpost, het betalen van personeel dat de test afneemt, is daar niet bijgerekend, omdat de locaties nog niet zijn bemand.

40 procent capaciteit

Tot dusver zijn de extra testpaviljoens die in allerijl verrezen, nog niet nodig gebleken. Dat komt mede omdat het kabinet de versoepelingen na een flinke toename van het aantal besmettingen weer moest terugdraaien en meerdaagse festivals verbood tot 1 september. Wekelijks maken nu zo’n 100.000 bezoekers gebruik van het testsysteem voor concerten of voetbalwedstrijden waar ze op hun plek kunnen blijven zitten. Daarmee maken ze gebruik van 40 procent van de capaciteit van de eerder opgetuigde, kleinere testlocaties. Volgens Open Nederland is dat „op dit moment voldoende, daarom zijn de XL-locaties nog niet in gebruik genomen”.

Het demissionaire kabinet verwacht per 20 september nieuwe versoepelingen af te kondigen. Mogelijk vervalt dan overal de anderhalvemeterregel - op voorwaarde dat bezoekers van onder meer horeca en publieksevenementen een coronatoegangsbewijs (zoals een negatieve testuitslag) kunnen tonen.

Het ministerie van Volksgezondheid voorziet dat de testbehoefte de komende weken niet zal stijgen, maar vanaf 20 september mogelijk wel. Daarom is nog geen besluit genomen over het afbreken van de XL-testlocaties. Stichting Open Nederland maakt samen met het ministerie „een inschatting van de testbehoefte” voor volgende maand. Aan de hand daarvan bepaalt de stichting of de XL-locaties moeten blijven staan.