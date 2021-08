Wit-Russische atlete Timanovskaja wil uitkomen voor Polen

De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaja, die eind juli een humanitair visum in Polen kreeg nadat ze had geweigerd van de Olympische Spelen in Tokio terug te keren naar haar eigen land, zegt in Polen te willen blijven en onderdeel te willen uitmaken van de Poolse nationale atletiekploeg. Dat meldt persbureau Reuters na een interview van Timanovskaja met de Russische omroep RBC.

Nadat ze op sociale media kritische uitspraken had gedaan over haar coaches en de Wit-Russische delegatie op de Zomerspelen werd de 24-jarige sportvrouw onder dwang naar een vliegveld in de buurt van Tokio gebracht. Daar weigerde ze aan boord te gaan van een vlucht naar Minsk omdat ze bang was om terug te keren. Ze riep de hulp in van de Japanse politie en het Internationaal Olympisch Comité.

Normaalgesproken duurt het volgens Timanovskaja drie jaar om onder een andere nationaliteit in internationale atletiekcompetities uit te mogen uitkomen. Ze hoopt op een versnelde procedure in Polen. Haar echtgenoot, die ook een Wit-Russische sporter is en zich bij Timanovskaja heeft gevoegd in Polen, benadrukte dat het koppel apolitiek is - „zonder connecties, zonder de oppositie te steunen en enkel geïnteresseerd in sport”.

