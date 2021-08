Voorloper Israël merkt dat vaccins na een paar maanden minder effectief zijn

Een nieuwe lockdown dreigt in Israël. Beperkingen op evenementen komen terug, de mondmaskers blijven op. Kinderen moeten een negatieve PCR-test tonen om een restaurant of zwembad in te mogen. Israëliërs die naar het buitenland reizen, moeten bij terugkeer een week in quarantaine – ook als ze gevaccineerd zijn.

Toeristen komen ondanks eerdere aankondigingen het land voorlopig niet in, en er is twijfel of de scholen op 1 september zoals gepland open kunnen. Het land dat als eerste ter wereld het merendeel van de bevolking vaccineerde, lijkt terug bij af.

Begin juni waren de coronacijfers in Israël gedaald naar hoogstens enkele tientallen nieuwe gevallen per dag, nu lopen de nieuwe besmettingen dagelijks weer in de duizenden. Woensdag werden bijna achtduizend nieuwe gevallen gemeld. Er liggen momenteel 603 ernstig zieke Covid-patiënten in de ziekenhuizen.

De opleving van het coronavirus in Israël is grotendeels te wijten aan de besmettelijkere Deltavariant, die zich vooral onder kinderen sneller verspreidt. Weliswaar zijn 5,4 miljoen Israëliërs gevaccineerd, maar dat is pas 56 procent van de totale bevolking. Voor kinderen onder de twaalf zijn de vaccins nog niet goedgekeurd. Daarnaast zijn er ongeveer een miljoen mensen die niet kunnen of willen worden gevaccineerd.

Effectiviteit neemt af

Bovendien merkt Israël als een van de eerste landen dat de effectiviteit van de coronavaccins na een aantal maanden afneemt. Ook mensen die twee prikken hebben gehad, kunnen in het ziekenhuis terechtkomen. Omdat Israël er vroeg bij was met vaccineren, is het voor veel Israëliërs al ruim een half jaar geleden dat ze hun eerste prik kregen.

De stijgende aantallen betekenen overigens niet dat het vaccin helemaal stopt met werken; in verhouding worden nog steeds veel minder gevaccineerden dan ongevaccineerden ernstig ziek.

Israël is „in oorlog” met de pandemie, verklaarde Israëls coronatsaar woensdag tegenover parlementsleden. Kleinere ziekenhuizen moesten deze week al patiënten verplaatsen wegens de grote toename in het aantal Covid-patiënten. De regering heeft ingezet op een derde vaccinatie als belangrijkste middel om de nieuwe golf te remmen voordat de zorg echt worden overspoeld.

Mensen van vijftig jaar en ouder kunnen momenteel een derde prik halen. Zo’n extra dosis lijkt effectief; volgens een eerste onderzoek beschermt de derde prik voor 86 procent tegen besmetting. Daarnaast zijn bepaalde coronamaatregelen, zoals mondkapjes en toegangsbeperkingen, opnieuw ingevoerd. Israël gaat met dit vaccinatiebeleid overigens in tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die liever zou zien dat eerst landen aan de beurt komen waar het merendeel van de bevolking nog geen enkele prik heeft gekregen.

Joodse feestdagen

De komende twee weken zijn cruciaal. In september begint een maand vol joodse feestdagen. De Israëlische premier Bennett probeert uit alle macht te voorkomen dat er dan een vierde lockdown komt; dat zou volgens hem desastreus zijn. Bovendien moeten op 1 september de scholen weer beginnen. Volgens de huidige planning mogen middelbare scholen open als minstens 70 procent van de leerlingen is gevaccineerd – Israël hield deze zomer al een grote vaccinatiecampagne onder twaalf- tot zestienjarigen, en er komen vaccinatiecampagnes op scholen. Voor basisscholen geldt dat de hele klas in quarantaine moet of dagelijks getest moet worden zodra één klasgenoot besmet blijkt. Alle basisschoolleerlingen moeten een serologische test krijgen; wie antilichamen blijkt te hebben, wordt vrijgesteld van quarantaine.

De ultra-orthodox joodse scholen gingen deze week al open. Omdat de ultra-orthodox joodse gemeenschap in de eerste coronagolven relatief het hardst werd getroffen, bestond er enige hoop dat er groepsimmuniteit was ontstaan door het grote aantal mensen dat van de ziekte was hersteld, in combinatie met de vaccinaties. De eerste signalen beloven echter niet veel goeds: het aantal besmettingen binnen de gemeenschap schoot onmiddellijk omhoog.