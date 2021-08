Een frisse salade om in Aziatische sferen te komen. Schil de papaja’s, verwijder de pitjes en schaaf het vruchtvlees op een mandoline in lange slierten (of gebruik hiervoor een gekartelde dunschiller). Schil de winterpenen en schaaf ze ook op de mandoline. Kook de glasnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet ze af, spoel ze onder koud stromend water en laat uitlekken. Meng ze dan met de papaja en winterpeen.

Verwarm de oven voor op 175 graden en rooster hierin de pinda’s 5 minuten. Laat ze afkoelen en hak ze fijn. Breng voor de knoflook-chilidip het water, de natuurazijn, suiker en vissaus aan de kook en zorg dat de suiker is opgelost. Laat afkoelen. Draai de chilipeper en de teen knoflook in een blender tot een grove puree. Voeg de chili en knoflook toe aan het vocht en roer het goed door. Zet apart. Hak de koriander en munt fijn. Snijd de rode pepers en bosuien in dunne ringen. Schep de knoflook-chilidip door de papajasalade en verdeel over de borden. Garneer met de pinda’s, koriander, munt, rode peper en bosui.

VOOR 4 PERSONEN: 3 groene papaja’s 3 winterpenen 200 g glasnoedels 100 g pinda’s 1 bosje koriander 1 bosje munt 2 rode pepers 2 bosuien Voor de knoflook-chilidip: 100 ml water 50 ml natuurazijn 50 g suiker 1 tl vissaus 1 chilipeper 1 teen knoflook The Streetfood Club The Streetfood Club Kosmos 224 blz. € 29,99

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven