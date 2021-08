Rusland noemt verkiezingswaakhond Golos ‘buitenlandse agent’

De Russische regering heeft Golos, een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de verkiezingen in Rusland, op woensdag aangemerkt als ‘buitenlandse agent’. Dat melden The Moscow Times en Russisch persbureau Interfax. De nieuwe status zal het werk van de organisatie bemoeilijken: ‘buitenlands agenten’ moeten meer administratieve procedures doorwerken en moeten hun status publiekelijk bekend maken.

Golos observeert het verloop van verkiezingen, onderhoudt een hotline waar mensen met vragen en klachten over stemprocedures naar kunnen bellen en biedt juridische ondersteuning aan kiezers. Mededirecteur van Golos Grigory Melkonyants noemt de zet van de regering „een aanval”, maar zegt dat de organisatie haar werk zal voortzetten.

Het besluit van de regering zou te maken hebben met de aankomende parlementaire verkiezingen in Rusland op 19 september, schrijft de onafhankelijke Moscow Times. Golos werd ook in 2013 al aangemerkt als ‘buitenlands agent’. De rechter ontbond dat besluit drie jaar later. De organisatie werd in 2000 opgericht. Na observatie van de parlementaire verkiezingen van 2011 en de presidentiële verkiezingen van 2012, concludeerde Golos dat beiden waren gemanipuleerd.