‘Mijn noodkoffer staat klaar’

‘Ik ben al sinds zondagmiddag niet meer naar buiten geweest. Met een familielid zit ik thuis gespannen te wachten en de uren gaan tergend langzaam voorbij. Zo’n beetje iedere seconde controleer ik of ik al een nieuw berichtje of e-mail binnen heb gekregen. Ik heb ook gehoord dat een vlucht met 35 Nederlanders is vertrokken uit Kabul. Ik hoop maar dat ze ook aan ons denken”, zegt een vrouwelijke Afghaanse medewerker van de Nederlandse ambassade in Kabul woensdagavond via de telefoon.

„De laatste update die ik heb gekregen is dat het evacuatievliegtuig dat vanuit Nederland is gestuurd, bijna zal landen in Kabul. Onze Nederlandse collega’s hebben ons nu gevraagd om een lijst op te stellen met daarop de namen van alle personeelsleden die hier zijn achtergebleven. Ik heb ook gehoord dat de Taliban geschoolde Afghanen zoals ik, die jarenlang voor de buitenlanders hebben gewerkt, niet willen laten vertrekken uit Afghanistan. Een woordvoerder van de Taliban zei op tv dat ze met ons willen samenwerken, maar misschien liegt hij wel en willen ze ons straks opsporen en doden. Niemand weet het zeker. Het zorgt voor paniek bij ons.”

De genoemde evacuatielijst is woensdagavond om 20.45 uur lokale tijd bijna af, stuurt een van haar mannelijke collega’s, die ook nog thuis in onzekerheid zit te wachten, in een berichtje. „Op de lijst staan hogere ambtenaren, chauffeurs, schoonmakers en andere stafleden en hun families. In totaal zo’n 210 mensen. De lijst gaat naar het crisisteam uit Nederland. Maar de situatie rond het vliegveld is nu slecht, duizenden mensen wachten voor de poorten en er wordt geschoten door zowel de Taliban als de Amerikanen”, schrijft hij.

‘We krijgen instructies over hoe we straks vanuit onze huizen naar het vliegveld worden vervoerd”, vervolgt de vrouwelijke medewerker. „Mij is verteld dat die instructies woensdagavond laat komen, of donderdag vroeg in de ochtend. Dan horen we details over hoe laat we vertrekken en via welke gate. Twee maanden geleden hebben we via de ambassade een training gehad voor hoe we in een worstcasescenario onmiddellijk kunnen vertrekken. Mijn noodkoffer met paspoort, vaccinboekje, wat geld en telefoonoplader staat hier klaar.”