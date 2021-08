Nederlandse IS-vrouw veroordeeld tot drie jaar cel, deels voorwaardelijk

Een 27-jarige Syriëganger is donderdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Volgens de rechters had Siobhan W. „geen oog voor het onbeschrijfelijke leed dat velen in het strijdgebied treft”. W. reisde in 2015 op eigen initiatief af naar Syrië, enkele maanden nadat IS het kalifaat had uitgeroepen.

De gruweldaden in het strijdgebied van Syrië en Irak en de aanslagen van IS elders in de wereld waren op dat moment algemeen bekend, aldus de rechtbank. Kort na W.’s aankomst in Syrië trouwde ze met een IS-strijder, zwoer ze trouw aan het kalifaat en droeg ze bij aan de gewapende jihad. Het gedachtegoed van haar man maakte ze zich eigen en ze heeft hem „ondersteund en gefaciliteerd” tot zijn dood in 2017. Zo verspreidde ze via sociale media propagandaberichten over IS.

In het vonnis heeft de rechtbank rekening gehouden met „de ernst van de feiten” en de straffen die in soortgelijke strafzaken zijn opgelegd. In het voorwaardelijke deel van haar straf zal W. onder toezicht staan van reclassering. De straf is lager dan de eis van justitie, die vier jaar celstraf had geëist. De rechtbank heeft in W.’s voordeel gerekend dat ze in Turkije tijdelijk in uitleveringsdetentie heeft gezeten, evenals in een vluchtelingenkamp.