Molotovcocktails in de woning van Groningse journalist gegooid

Bij de Groningse journalist Willem Groeneveld zijn in de nacht van woensdag op donderdag molotovcocktails door het raam gegooid. Groeneveld en zijn partner konden het vuur dat hierdoor ontstond zelf blussen en bleven ongedeerd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden donderdag.

De politie onderzoekt de zaak. Het is onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de aanval met de brandbom. Groeneveld is een bekende journalist in Groningen. Hij is oprichter van het Groningse stadsblog Sikkom en vertelde vorige week in Villamedia over intimidaties, bedreigingen en ingegooide ramen waar hij mee te maken krijgt.

Sikkom is een jongerenplatform met nieuws en onderzoeksjournalistiek over Groningen. Na onthullingen van het blog richtte de burgemeester bijvoorbeeld een speciaal systeem van vergunningen op die huisjesmelkers tegengaan. Daarna werd Groeneveld geïntimideerd door vastgoedondernemers.

Thomas Bruning, de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, zegt tegen persbureau ANP dat hij het incident hoog opneemt. Hij zegt dat hij het ziet als poging tot moord. „Na de moordaanslag op Peter R. de Vries is dit de tweede aanslag in korte tijd op een Nederlandse journalist”, aldus de NVJ-voorman. Hij vindt het daarom van groot belang dat Groeneveld beter beveiligd wordt.

Groeneveld gaf in Villamedia aan dat hij altijd over de relevante onderwerpen wil blijven schrijven en dat hij zijn berichtgeving niet wil aanpassen uit angst voor represailles. Door eerdere bedreigingen stond Groeneveld al eerder in nauw contact met een aangewezen agent.