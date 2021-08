Laatste Wil stopt met bijeenkomsten vanwege illegale handel zelfmoordmiddel

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) stopt voorlopig met zogeheten huiskamerbijeenkomsten omdat deze in een onbekend aantal gevallen hebben geleid tot het illegaal verhandelen van dodelijke medicijnen. Dat schrijft de organisatie aan de leden in een brief, die in handen is van NRC.

De bijeenkomsten, die al jarenlang in verschillende samenstellingen bij leden thuis worden georganiseerd, zijn bedoeld om suïcidale mensen met elkaar in contact te brengen om elkaar steun te bieden. De coöperatie heeft echter signalen ontvangen dat na die bijeenkomsten onderling zelfmoordmiddelen werden uitgewisseld. Daarmee zijn betrokkenen „een grens overgegaan”, reageert voorzitter Jos van Wijk donderdag in een telefoongesprek.

De zaak kwam aan het rollen door de aanhouding van de Eindhovenaar Alex S., een lid van de CLW, die voor zover bekend nooit heeft deelgenomen aan de huiskamerbijeenkomsten. Wel verstrekte hij volgens justitie een zelfmoordmiddel. Hij zit sinds half juli vast wegens het verkopen van een legaal maar dodelijk poeder, dat hij de afgelopen jaren vermoedelijk aan honderden mensen heeft verstrekt. In ieder geval zes van hen zijn overleden.

Groot klantenbestand

Door het grote klantenbestand van S., heeft het CLW-bestuur de huiskamerbijeenkomsten onder de loep genomen. Het bestuur van de coöperatie heeft de afgelopen tijd op drie plaatsen in het land gesproken met de hosts van de huiskamerbijeenkomsten, die sinds 2016 werden georganiseerd en waaraan sindsdien duizenden mensen hebben deelgenomen.

De gespreksleiders vermoedden dat na deze samenkomsten dodelijke middelen onder de leden zijn verhandeld. Suïcidale mensen bestelden dan bijvoorbeeld een zelfmoordpoeder online, mogelijk bij Alex S. Als ze daarvan wat over hadden, illustreert Van Wijk, namen ze contact op met iemand die ze kenden uit de huiskamerbijeenkomst: „Joh, ik heb wat over, kan ik je er een plezier mee doen? Of een ander zei: als je wat over hebt, kan ik dat dan van je kopen?”.

‘Grensoverschrijdend’

De onderlinge handel in een dodelijk middel overschrijdt een grens, vindt Van Wijk. „Je mag niet aan een ander iets verstrekken waaraan hij of zij kan doodgaan. Je bent strafbaar als diegene aan het middel overlijdt.” Hoe vaak de middelen na een bijeenkomst werden verhandeld, is niet duidelijk, evenmin of mensen daar vervolgens aan zijn overleden. De CLW neemt geen juridische stappen.

Het is onduidelijk hoelang de huiskamerbijeenkomsten zijn afgelast. Het bestuur van de coöperatie wil eerst zekerheid dat tijdens en na de samenkomsten niets illegaals gebeurt en dat alle gespreksleiders „zuiver op de graad zijn”.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl