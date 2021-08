Kamerlid Den Haan wekt wrevel Cypriotische minister

Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan) heeft zich de woede op de hals gehaald van de Cypriotische minister van Financiën Constantinos Petrides. Aanleiding is de „informele ontmoeting” die Den Haan vorige week had met Fikri Ataoglu, minister van Toerisme in Noord-Cyprus, waarvan het bewind internationaal niet erkend is. Volgens Petrides is Den Haan „een schande” voor het parlement dat zij vertegenwoordigd. Ook zou ze de „formele Europese waarden” verloochenen en „staan voor etnische zuivering en bezetting”, schrijft de minister op Twitter.

Volgens lokale media heeft de Cypriotische ambassade in Nederland donderdag een klacht ingediend over het bezoek aan Den Haan. Het Kamerlid zelf stelde dat ze met Ataoglu had gesproken over de gevolgen van de coronapandemie voor het toerisme. Op de achtergrond van de foto van Den Haan prijkt een Turkse vlag. Ook naast haar staat een Turkse vlag.

Cyprus beschouwt het gesprek als een provocatie: de door Turkije uitgeroepen republiek Noord-Cyprus is internationaal niet erkend. In 1974 vielen de Turken Cyprus binnen als reactie op een couppoging door Griekenland. Sindsdien bezet Turkije het noordelijk deel van het eiland. Het zuidelijke Grieks-Cypriotische deel is lid van de Europese Unie. Onderhandelingen om de opsplitsing terug te draaien, zijn op niets uitgelopen. De Verenigde Naties zijn aanwezig in het gebied tussen het noordelijk en zuidelijke zone van Cyprus.

Den Haan splitste zich begin mei af van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Ze behield haar zetel en vertegenwoordigt in het parlement de Fractie Den Haan. Door haar vertrek, verdween de ouderenpartij uit de Tweede Kamer. In aanloop naar de verkiezingen lag Den Haan op ramkoers met het bestuur over de inhoudelijk te varen koers. Onder meer over het pensioenstelsel had ze een ander standpunt dan in het partijprogramma stond.