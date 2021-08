Jihadistisch geweld ‘brandt fel’ in Afrika en maakt duizenden slachtoffers

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari was er snel bij deze week om, inhakend op de overwinning van de Taliban, aandacht te vragen voor de immense problemen met jihadistisch geweld in Afrika. Daarbij zijn alleen dit jaar al zeker zevenduizend doden gevallen, vooral in West-Afrika, bij 2.700 aanvallen en aanslagen. De „dreiging” van terreur „brandt fel op mijn continent”, schreef hij zondag in een opiniestuk in The Financial Times. „Afrika is de nieuwe frontlinie voor wereldwijd (opererende) strijdgroepen.”

Ook zijn Amerikaanse collega Biden noemde Afrika in zijn speech maandag over Afghanistan. Als voorbeelden van „dreigingen die we het hoofd moeten bieden” noemde hij „Al Shabaab in Somalië” en IS „dat in Afrika en Azië filialen wil oprichten”.

Ryan Cummings, consultant voor politieke risico’s in Kaapstad en verbonden aan het Center for Strategic and International Studies, keek er niet van op. „Van alle islamistische groepen in Afrika lijkt Al Shabaab het meest op de Taliban. En Osama bin Laden heeft de groep ooit financieel gesteund.”

Jihadisten in Afrika kozen IS als ‘merk’, later ging IS pronken met hún aanslagen.

Washington is in elk geval niet van plan zijn strategie in Afrika om te gooien. Die bestaat uit operaties met speciale commando’s achter de schermen, het trainen van lokale legers, technologische hulp en droneaanvallen. Zo willen de VS de nationale legers en internationale troepenmachten bijstaan in hun strijd tegen terreurgroepen.

Het journalistiek onderzoeksplatform The Intercept beschreef vorig jaar de activiteiten van het US Africa Command van de VS, kortweg Africom. Dat heeft zo’n zesduizend soldaten op het hele continent, gelegerd in dertien „vaste bases” en zestien bases met een tijdelijke footprint, zo bleek uit een voorheen geheime kaart uit 2019.

Sindsdien is het aantal boots on the ground niet afgenomen. Behalve in Somalië, waar sinds december bijna geen Amerikaanse soldaten meer gelegerd zijn. De Amerikanen blijven echter vanuit hun basis in Djibouti operaties met drones uitvoeren tegen Al Shabaab. Ook onder Biden is er zeker één droneaanval uitgevoerd op Somalische grondgebied.

Parallellen met de Taliban

De parallellen tussen de Taliban en Al Shabaab „zijn enorm”, zegt Cummings. Net als de Taliban verdreef Al Shabaab de Somalische regering (in 2009) en heerste de beweging over de hoofdstad Mogadishu en een groot deel van het land, waar net als in Afghanistan lokaal een wirwar van clans de dienst uitmaken, in steeds wisselende coalities. Ook zij is in korte tijd verdreven door een internationale troepenmacht van vooral Ethiopische troepen (in 2010). Hun strijders mengden zich probleemloos onder de lokale bevolking, maar kwamen terug: ten zuiden van de hoofdstad Mogadishu maken ze al lange tijd de dienst uit, en in hun strijd tegen een zwakke en corrupte regering – nóg een parallel – pleegden ze dit jaar al honderden aanslagen.

Een troepenmacht van vooral Keniaanse, Ethiopische en Oegandese soldaten houdt de Somalische regering in het zadel, „maar als die morgen vertrekt, kan Al Shabaab zo de macht overnemen”, zegt Cummings.

Dat is gelijk hét verschil met de Taliban, die veel steun kregen vanuit Pakistan: Kenia en Ethiopië zullen alles doen om zoiets te voorkomen.

Vergelijkbaar onheil richten islamistische groepen in West-Afrika aan. Aanvankelijk had alleen Nigeria last van moorden en ontvoeringen door Boko Haram. Sinds 2012 werden eerst Mali en daarna in toenemende mate Niger en Burkina Faso slachtoffer van jihadisten, zoals de Islamitische Staat in de Grote Sahara (ISGS) en de Steungroep voor de Islam en Moslims (JNIM) die aan Al Qaida is gelieerd en waarin drie andere groepen zijn opgegaan.

Lees ook: Waarom er zoveel kinderen worden ontvoerd in Nigeria

„Dat de Taliban de VS hebben verslagen, zal goed zijn voor hun motivatie, maar voor steun zijn ze niet afhankelijk van Al Qaida of IS”, zegt Julie Coleman van het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag. „Eerst gebruikten ze het ‘merk’ IS en Al Qaida om bekendheid te verwerven, later ging IS juist hun aanslagen claimen, om te kunnen pronken met hún successen. Ze delen een ideologie, maar zijn ontstaan dankzij lokale omstandigheden en grieven.”

Jongeren rekruteren

De groepen maken nu hele streken onveilig met wrede terreur. Ze kunnen vrij gemakkelijk jongeren rekruteren, door soldij te bieden in gebieden waar verder amper werk is. Dat geld verdienen ze met smokkel, door lokaal belasting te heffen, zoals bij de goudzoekers in Burkina Faso, en door ontvoeringen en losgeld. Het is vergelijkbaar met de situatie in Noord-Mozambique, waar lokale jihadisten, die ook het merk IS omarmden, een jaar lang een kuststrook bezet hielden. Coleman: „De bevolking in Mali steunt de jihadisten niet, maar houdt zich gedeisd om te overleven of vlucht weg.” De kans op aanslagen in Europa, wordt in elk geval niet vergroot door dit type jihadisme, zegt ze. „Het is lokaal. Je ziet ook geen buitenlanders meevechten, zoals in Syrië.”

Lees ook: ‘Terreurfilialen’ beleven hoogtijdagen in Afrika

Het antwoord op hun opkomst sinds 2013 is vooral militair. Maar de samenwerkende legers van vijf Sahellanden (de ‘G5’), de Franse troepenmacht van ( nu nog ) vijfduizend man, en de vijftienduizend man tellende VN-macht vredesmacht Manuswa in Mali, waar ook Nederland aan meedeed, zijn er in al die jaren dat ze actief zijn in het gebied niet in geslaagd de groepen op motoren rondtrekkende jihadisten te verslaan. Het Amerikaanse Africom richt zich alleen nog op containment: helpen tegenhouden dat het geweld zich niet nóg verder verspreidt. Zelfs dat dreigt niet te lukken.

„Landen als Benin, Ivoorkust en Togo maken zich nu erg ongerust, omdat ook daar aanslagen worden gepleegd”, zegt Coleman. „In de VN-Veiligheidsraad wordt gevraagd om vijftienhonderd extra soldaten voor Manuswa.”

Het is, zegt ze, symptoombestrijding. De jihadisten danken hun opmars aan de afwezigheid van goed bestuur. Dat geldt zeker voor Mali, dat twee staatsgrepen in één jaar kende. „Als al dat geld voor de militaire operaties was gebruikt om de diepere oorzaken aan te pakken”, droomt ze hardop, „zou de situatie totaal anders zijn geweest.”