‘Italiaans maffiakopstuk met links naar Nederlandse drugshandel opgepakt’

In Dubai is het Italiaanse maffiakopstuk Raffaele Imperiale opgepakt. Dat schrijft De Telegraaf donderdag op basis van Italiaanse bronnen. De 46-jarige Imperiale heeft banden met Nederlandse drugscriminelen en was een van de meestgezochte misdadigers in eigen land. De Italiaanse autoriteiten hebben de arrestatie nog niet officieel bekendgemaakt, mogelijk omdat er nog een onderzoek naar Imperiale loopt, of omdat er meer landen bij de arrestatie betrokken zijn geweest en de aanhouding gecoördineerd bekendgemaakt wordt.

Imperiale, die jaren op de vlucht was, maakt deel uit van de camorra, de Napolitaanse maffia. Het is niet duidelijk in wiens opdracht Imperiale is aangehouden en waarvan hij wordt verdacht. Wanneer Imperiale precies is gearresteerd is evenmin bekend, maar dit zou volgens bronnen van NRC al begin augustus gebeurd kunnen zijn.

Imperiale was een zakenpartner van de Chileense Amsterdammer Richard R. (ook bekend als Rico de Chileen) en Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengoproces. R. is begin juni door de rechtbank in Amsterdam tot elf jaar cel veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie met moord als oogmerk. Imperiale zou met de twee mannen hebben samengewerkt bij grootschalige cocaïnesmokkel.