Investeerder Boekhoorn verkoopt High Tech Campus Eindhoven voor ruim 1 miljard

Investeerder Marcel Boekhoorn heeft de High Tech Campus in Eindhoven verkocht. Dat heeft de campus woensdagavond bekendgemaakt. De nieuwe eigenaar van het complex is de Amerikaanse investeerder Oaktree Capital Management.

Boekhoorn kocht het bedrijventerrein in 2012 aan voor 425 miljoen euro, en doet het nu voor ongeveer 1,1 miljard euro van de hand gedaan - zo bevestigen bronnen aan NRC. De verkoop van de High Tech Campus zou daarmee de hoogste opbrengst hebben in Boekhoorns investeringsgeschiedenis. In 2005 verkocht hij telecombedrijf Telfort voor bijna een miljard aan KPN. Tegenover zakenblad Quote wilde Boekhoorn er woensdagavond weinig over kwijt. „Ik ga niks zeggen over de verkoopprijs. Maar dit is natuurlijk een superdeal”, zo stelt de ondernemer. .

Op het 250.000 vierkante meter grote bedrijventerrein huizen zo’n honderd technologiebedrijven, waaronder Intel, NXP, Philips en IBM. De nieuwe eigenaar laat weten het terrein uit te willen gaan breiden. De campus in het zuiden van Eindhoven werd in 1998 aangelegd in opdracht van Philips, dat daar al langer zijn onderzoeksafdeling had zitten. In 2003 opende Philips het terrein voor andere bedrijven.