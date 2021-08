‘Ik zou willen dat mijn zelfmoord mijn schuldeisers wat geld oplevert’, schreef Henri Roorda

‘Ik zou willen dat mijn zelfmoord mijn schuldeisers wat geld oplevert’, schrijft Henri Roorda. Dus overweegt hij de cafébaas te vragen een lezing van hem aan te kondigen. Een lezing over zelfmoord waarbij aan het slot de spreker de daad bij het woord voegt. ‘Ik weet zeker dat de opkomst heel behoorlijk zal zijn’.

Het is typisch het soort vrolijk pessimisme waarin Roorda grossiert. Zijn vertaler Rokus Hofstede noemt het heel toepasselijk ‘proza-pirouettes’, ‘vrolijkheid-tegen-beter-weten-in’. Ondanks zijn naam heeft schrijver en journalist Roorda nooit in Nederland gewoond. Zijn vader, een antikoloniale activist, vertrok na aanvaringen met de regering naar Zwitserland.

Zoon Henri (1870-1925) woonde zijn leven lang in Lausanne. Hij werd wiskundeleraar en bleef dat tot aan zijn zelfmoord in 1925. Zijn pen moet hij van zijn vader hebben geërfd: hij schreef over onderwijsvernieuwing en onder pseudoniem publiceerde hij honderden columns in Zwitserse dagbladen. Uit die kronieken selecteerde Hofstede er 59, die nu zijn verschenen onder de titel Het vrolijke pessimisme. Tegelijk verscheen Mijn zelfmoord, een kort autobiografisch essay, waaruit het eerdere citaat afkomstig is. Uit dit zelfportret duikt een man op die lang eentonig werk heeft verricht en die vanaf nu een comfortabel en contemplatief bestaan zou willen leiden. Hij houdt van het goede dat het leven te bieden heeft, van poëzie, muziek en de glimlach van een vrouw. Vertrekken wil hij, op zoek naar het nieuwe en avontuurlijke.

Zouteloze conversaties

Maar hij kan zich die heerlijke roes die het leven de moeite waard maakt, niet veroorloven. Hij heeft schulden, weet dat hij ze niet zal kunnen aflossen. De maatschappij heeft van hem ‘een machine’ gemaakt, waardoor hij al decennia lang hetzelfde eentonige werk doet. Het elan dat zijn bestaan ooit had is verdwenen. Conversaties zijn ‘zoutelozer dan ooit’. Wat hij in zijn jonge jaren interessant vond – schrijven, literatuur – komt hem nu ijdel voor.

Nee, hij voelt zich bedrogen door zijn opvoeders, edelmoedige utopisten, die verzuimd hebben hem bij te brengen hoe belangrijk geld is in het leven. Ze hebben van hem een fijnbesnaard mens gemaakt, geschapen om geld uit te geven, niet om het te verdienen. Hij was er niet op bedacht dat hij zijn jeugd moest wijden aan ‘het voorbereiden van zijn ouderdom’. ‘Jongelui, verrijkt u!’ roept hij zijn lezers toe, zodat ze niet in dezelfde valkuil zullen trappen als hij.

Je weet nooit in hoeverre je Roorda serieus moet nemen

Zijn huwelijk is een mislukking. Hij weet dat zijn vrouw al vijfentwintig jaar eenzaam is, alleen al haar aanwezigheid voelt hij als een verwijt. Dat besef kan hij niet aan en dus zoekt hij elders tederheid. Hopelijk doet zij dat ook, denk je als lezer.

Het is kortom desillusie wat de klok slaat. Ironisch en vaak geestig opgeschreven, dat zeker. Je weet nooit in hoeverre je Roorda serieus moet nemen. Ironie, zwarte humor en sarcasme – het is zijn handelsmerk. Wellicht was het zijn existentiële levenshouding.

‘Beestachtigheid van de mens’

Aan de hand van zijn kronieken krijgen we een goed beeld van wat er in zijn tijd speelt: discussies over ontwapening, over werk, dienstplicht, angst voor een nieuwe oorlog. Roorda heeft de neiging als een drone boven de historische tijdlijn te hangen. Hij merkt op dat ‘in de loop der eeuwen de bruutheid en de beestachtigheid van de mens zijn afgenomen’, of dat ‘we de boekdrukkunst hebben uitgevonden en Amerika hebben ontdekt’ – niet echt eye openers.

Maar in die kronieken klinkt ook een hilarisch observatietalent door. In een column van 30 december 1921 met de kop ‘Moeten we Nieuwjaar vieren?’ schrijft hij dat hij op feestdagen ‘mistroostiger’ is dan anders. Op oudejaarsdag kijkt hij ‘met medelijden naar de ontelbare huismoeders die door warenhuizen vol blinkende spullen jakkeren, op zoek naar het niet te dure speelgoed dat hun kinderen in verrukking moet brengen.’ De vaders zijn, neem ik aan, bezig met het verrichten van hun eentonige werk. Voor winkelmeisjes eist hij het recht op niet te glimlachen op dagen dat ze een slecht humeur hebben; planten aanvaarden ‘pijnloos, zo lijkt het’ dat ze verwelken en verdorren; en ongelukkige mensen ‘moeten het recht hebben te gáán’.

Zo vermengt hij met zichtbaar plezier en met een scherpe pen, satire en zelfspot, moralisme en de ontnuchtering van een ouder wordend mens. Van literatuur, waar toch zijn hart ligt, wordt hij op den duur ook niet vrolijker. Een bezoek aan een boekhandel maakt hem droefgeestig, omdat hij dan beseft hoe ‘onwetend’ hij is – weg met al die boeken! Was hij een ‘oppermachtige wetgever’ dan zou hij een wet uitvaardigen die het publiceren van boeken van meer dan honderd bladzijden verbiedt. ‘We evalueren naar een tijd waarin iedereen zal schrijven’, noteert hij, ‘en waarin een boek alleen door de auteur ervan zal worden gelezen. Dan zal de schrijver het niet meer hoeven laten drukken.’ Probleem opgelost.



Henri Roorda: Het vrolijke pessimisme. Vert. en inl. Rokus Hofstede. Boom, 197 blz. € 20,- Het vrolijke pessimisme. Vert. en inl. Rokus Hofstede. Boom, 197 blz. € 20,- ●●●●● Henri Roorda: Mijn zelfmoord. Vert. Rokus Hofstede. Nawoord Jeroen Brouwers. Boom, 62 blz. € 9,90 ●●●●●

