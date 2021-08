Hoe de Noordwijkse strandtenten een lange zomer zonder Duitsers overleven

Jan Klinkenbergs vrouw brengt meestal het slechte nieuws. Een afwijzing voor een plekje op het terras presenteert ze met een lach, maar toch zeer duidelijk. „Dat kan zij heel goed”, vertelt Jan. Bijna honderd lege plekken zijn er nu op het terras van zijn strandtent, De Zeemeeuw genaamd. En toch moet Jan Klinkenberg gasten weigeren als die vragen of hij nog een plekje vrij heeft.

De badplaats Hoe redt badplaats Noordwijk zich in de coronazomer van 2021? Hoe stond de economie er vóór de crisis voor, en welke invloed heeft de pandemie? NRC brengt de zomer door in Noordwijk en schetst een portret van de plaats. Een portret van Noordwijk De uitgaansstraat De bollencultuur Strandtoerisme

Dat komt door het personeelstekort. In de zomer is het sowieso altijd een opgave om personeel te strikken. Maar omdat de jongeren die in voorgaande jaren het terras bedienden inmiddels prikken zijn gaan zetten voor de GGD, is het voor hem nog lastiger om het rooster rond te krijgen.

Sinds de stapsgewijze heropening van restaurants en cafés aan het begin van de zomer verdubbelde het aantal vacatures naar 27.000. En het aantal vacante posities per duizend banen is in de horeca het hoogst van alle sectoren. Dus moet Klinkenberg dagelijks gasten wegsturen.

Dat het nog gekker kon dan in de zomer van 2020, dat hadden de strandtenteigenaren in Noordwijk aan Zee niet verwacht. NRC sprak vorig najaar een paar van hen over dreigende sluitingen, hoe de zomertoerisme verliep, de financiën en manieren om een zaak rendabel te houden in het anderhalvemetertijdperk.

Toen kwam 2021 en bleek de zomer van 2020 zo slecht nog niet. Een soepele vaccinatiecampagne en een ‘Summer of Love’? Nou nee. De Duitsers bleven deze zomer juist weg toen Nederland opnieuw rood kleurde op de Europese viruskaart.

En net nu er weer meer mag en de oosterburen Noordwijk weer weten te vinden, speelt een gigantisch personeelstekort de horeca parten. Daardoor is het voor veel strandtenthouders moeilijker om de financiële verliezen in te lopen.

Trekpleisters

Dat Noordwijk een wat verloederde en gedateerde badplaats is, zie je op het strand niet. De circa tien fraaie strandtenten gelden er als een trekpleister. Om de paar honderd meter duikt er een op, de een nog flitsender dan de ander. Ze hebben hippe namen, zoals het Nomade Beach House (veel hout en een tegelvloer), Beachclub O (van het bekende Hotels van Oranje, met klassieke pilaren, een torentje op het dak) en B.E.A.C.H. (designlampen en veel groen), de strandtent waarover eigenaar Wouter van Vessem zegt: „We hebben hier veel jonge ouderen, die ook van Ibiza-sfeertjes houden.”

Een populaire plek, zou je denken, voor een zomer waarin Nederlanders relatief veel in eigen land blijven. Maar in de praktijk lopen de strandtenten de afgelopen maanden allesbehalve goed. „Eigenlijk verloopt de zomer precies zoals die van vorig jaar”, zegt Van Vessem: zonder bedrijfsfeestjes en bruiloften, en met een seizoen dat pas op 1 juni begon. Er is één groot verschil: „Vorig jaar waren de Duitsers er wél.”

Met mooi weer is het bij ons van vroeg tot laat een militaire operatie Jaap Liethof Eigenaar van Hotels van Oranje

Toen Nederland half juli op de Europese coronakaart rood kleurde, zeggen de drie strandtenteigenaren die NRC sprak, had dat vlak voor de vakantiepiek veel invloed. Het regende ineens annuleringen. Bij Van Vessem vormen Duitsers normaal gesproken zo’n derde van de klandizie in de zomer, zegt hij. „En in de weekenden zelfs 50 procent.”

Natuurlijk komen er ook Nederlanders naar Noordwijk. Maar de plaats is van oudsher sterk gericht op Duitsers, meer nog dan andere badplaatsen. Volgens onderzoek uit 2018 van ZKA leisure consultants voor de gemeente en de provincie Zuid-Holland waren Duitsers vóór de coronacrisis ’s zomers goed voor 67 procent van alle toeristische overnachtingen in het dorp. Zij blijven bovendien langer dan Nederlandse bezoekers, die vaak dagtripjes maken, en dragen daardoor meer bij aan de economie van de badplaats.

De impact van de afhakende toeristen op de omzet van de strandtenten is groot. Jaap Liethof, directeur van Hotels van Oranje: „Vorig jaar heb ik in de beachclub 40 procent minder omzet gedraaid. Ik weet niet wat het dit jaar wordt, maar ik vrees nog minder.”

Foto David van Dam Foto David van Dam Foto David van Dam

Wat niet helpt, is het slechte weer: veel regen, storm en weinig zonuren. Maar daar willen de strandtenteigenaren niet moeilijk over doen; dat hoort bij ondernemen aan de kust. Van oudsher is het weer ook geen probleem; het is divers genoeg om een goede omzet te behalen. Van Vessem: „Maar dan moeten we wel van 1 maart tot half oktober draaien.”

De afgelopen dagen lopen de tenten weer beter, zeggen de eigenaren. Nederlandse provincies kleuren niet meer donkerrood, maar rood en oranje op de coronakaart. Door de daling in het aantal besmettingen zien de Duitse gezondheidsautoriteiten Nederland niet meer als hoogrisicogebied. Na een bezoek aan Noordwijk hoeven Duitsers niet meer in quarantaine.

Investeren

Dan heb je nu nog het probleem met de roosters. „De leuke studenten uit Leiden die normaal gesproken in de zomer bij ons op het terras bedienen, werken bij de GGD op priklocaties of doen bron- en contactonderzoek”, zegt Liethof. Veel horecapersoneel kwam tijdens de lockdowns thuis te zitten, zegt hij, en ging daarom in de zorg werken. Op een drukke zomerdag werkten zo’n zestig mensen in zijn strandtent. Ze bedienden drieduizend gasten, brachten 1.200 hoofdgerechten op tafel. „Met mooi weer is het bij ons van vroeg tot laat een militaire operatie.”

Zulke cijfers haalt Liethof nu lang niet. Bijna dagelijks ontving hij minder gasten dan hij kan herbergen. Bij Jan Klinkenberg van De Zeemeeuw, met ruimte voor ruim 500 gasten, is ongeveer een vijfde van het terras niet in gebruik, vanwege het personeelstekort.

Voor een faillissement vrezen de strandtenten niet. De steunmaatregelen van de overheid hebben geholpen, hoewel die de vaste lasten (zoals de grondpacht bij de gemeente) niet dekten. Het probleem is dat hun buffer en budget om te investeren kleiner wordt. Hoe groot Klinkenbergs buffer precies is, wil hij niet kwijt. Maar hij heeft er de afgelopen anderhalf jaar ongeveer twee ton van opgemaakt.

Als het een beetje stormt, ligt het terras vol met zand. Dan moet je een shovel huren om het weg te scheppen Wouter van Vessem eigenaar B.E.A.C.H.

Gevaarlijker is dat er minder geld is voor investeringen. Strandtenten staan op betrekkelijk onherbergzame plekken. Door de zilte zeewind moeten ramen en meubilair sneller worden vervangen dan elders. Ook de buitenkant moet vaker worden geverfd. Een dakgoot is na tien jaar helemaal verroest, zegt Klinkenberg.

En dan is er nog het zand. Als het een beetje stormt, ligt het terras er mee vol. Dat was deze woensdag bij B.E.A.C.H. nog het geval, zegt Van Vessem. Dan moet je een shovel huren die het zand wegschept: „75 euro per uur, exclusief btw”

Opbreken en opslaan

Wat de investeringen betreft: de grootste uitgave op de planning bij Van Vessem is de verhuizing van zijn bedrijf. Sinds 2010 hebben zeven strandtenten een vergunning om het hele jaar te blijven staan. Een handvol andere mag dat niet: zij moeten begin november de boel opbreken en opslaan – in Van Vessems geval in 24 containers.

Volgens hem kost de hele operatie 130.000 euro, wat hij normaal gesproken heeft ingecalculeerd in de bedrijfsvoering. Precieze financiële details, zoals omzet, houdt hij voor zich. Bij hoge uitzondering mocht zijn bedrijf vorig jaar van de gemeente en Rijkswaterstaat – verantwoordelijk voor bescherming van de kust – blijven staan. Van Vessem praat inmiddels met hen over eenzelfde regeling.

Met de buffer van Jan Klinkenberg van de Zeemeeuw zit het dus nog wel goed. Die twee ton kon hij missen, omdat hij de afgelopen jaren spaarde zodat er een „flink bedrag in de kluis” zou liggen.

Klinkenberg merkt inmiddels dat weer meer bedrijven bij De Zeemeeuw aankloppen met de vraag of ze bij hem een bedrijfsuitje kunnen boeken. En afgelopen maandag draaide zijn strandtent onverwacht heel goed. Er zaten zo’n tweehonderd man, vooral gezinnen met jonge kinderen – terwijl het weer slecht was. „Het was top. Ik was zo blij.”

Op zo’n moment weet hij weer waarom hij negentien jaar geleden stopte als leerkracht op een basisschool en de horeca inging.