Het internet van de natuur

Bomen praten met elkaar, beschermen elkaar en voeden elkaar via een verfijnd ondergronds communicatienetwerk van schimmels en wortels. Wat als we met technologie kunnen aansluiten op dit wood wide web? Om natuur in de stad beter te verzorgen en dichterbij bij onszelf te brengen. Onze gast, MIT-ecoloog Nadina Galle, zet smartphones, satellieten en AI in om steden te vergroenen en de relatie tussen natuur en stedeling te herstellen. Op naar een internet van de natuur?

Abonneer je hier op de Future Affairs nieuwsbrief: nrc.nl/futureaffairs

Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.