Gouden Kalveren voor beste hoofdrol en beste bijrol nu ook genderneutraal

Op het Nederlands Film Festival (NFF) worden vanaf de komende editie geen aparte prijzen meer uitgereikt voor de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol. In plaats daarvan komt er één Gouden Kalf voor de Beste Hoofdrol en eentje voor de Beste Bijrol. Dat meldt de organisatie van het NFF donderdag.

De winnaars van de Gouden Kalveren worden op vrijdag 1 oktober bekendgemaakt. De aanpassing is gedaan in overleg met belangenorganisatie Dutch Academy For Film en ACT Acteursbelangen. Beste Hoofdrol en Beste Bijrol waren de laatste twee Gouden Kalveren waar nog onderscheid in gender werd gemaakt.

„Wereldwijd speelt al jaren de discussie over genderinclusiviteit en deze is ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector urgent. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren al decennia het geval is, het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen”, laat Silvia van der Heiden, algemeen directeur van het NFF weten.