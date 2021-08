Gouden Kalveren stopt met onderscheid geslacht acteurs

Tijdens de komende editie van het Nederlands Filmfestival (NFF) worden geen aparte Gouden Kalveren meer uitgereikt voor Beste Mannelijke en Beste Vrouwelijke hoofdrol. Er is één Gouden Kalf te winnen voor Beste Hoofdrol en één voor Beste bijrol in een Nederlandse Film. Ook in de categorie Dramaserie verdwijnt het onderscheid.

Het festival heeft dit beslist na een raadpleging van de leden van de Dutch Academy For Film (DAFF), de stemgerechtigden voor de Gouden Kalveren, en in overleg met onder meer ACT Acteursbelangenvereniging. Uit de raadpleging bleek dat de meerderheid van de DAFF-leden het onderscheid wilde afschaffen.

Volgens NFF-directeur Silvia van der Heiden „beweegt het NFF mee met de tijdgeest. ’s Werelds belangrijkste muziekprijzen, de Grammy Awards, gingen ons in 2012 voor. Ook de Berlinale, het filmfestival van Berlijn, heeft de stap gemaakt naar genderneutrale prijzen. We komen steeds meer in een samenleving waar mensen het niet prettig vinden om op basis van hun geslacht in een hokje te worden gestopt.”

Bovendien werd bij de andere prijzen op het festival, zoals het Gouden Kalf voor regie, nooit een onderscheid gemaakt tussen man en vrouw, stelt Van der Heiden. „De stemgerechtigden van de Gouden Kalveren bepalen daar alleen op basis van een prestatie, bij acteren gaat het vanaf nu op een vergelijkbare manier.”

Lees ook Coen van Zwol: Gouden Kwenen? Ja, maar wel graag heel veel

Volgens Van der Heiden leidt de aanpassing zeker niet tot het verminderen van het aantal Nederlandse acteerprijzen en dus het aantal kansen voor acteurs om in het voetlicht te treden. „Er komen categorieën bij waardoor we op hetzelfde aantal prijzen blijven. Er komt bijvoorbeeld een Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol in een korte film en voor de Beste Bijrol in een Dramaserie.”

Die laatste prijs maakt de uitreiking volgens Van der Heiden ook interessanter voor het brede publiek. „Er zijn tegenwoordig meer en betere Nederlandse series en acteurs raken er bekender door dan ooit.” (NRC)