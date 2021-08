Getuige zag week voor aanslag verdacht persoon in de buurt van Peter R. de Vries

Beveiligers van RTL Boulevard zijn een week voor de fatale aanslag op Peter R. de Vries door een getuige geïnformeerd over een man die zich verdacht gedroeg in de buurt van de studio waar de misdaadverslaggever aanwezig was. Die informatie is doorgegeven aan de politie in Amsterdam en Midden-Nederland. Het is niet duidelijk of dat geleid heeft tot extra beveiligingsmaatregelen.

De melding over de verdachte man was afkomstig van een medewerker van de parkeergarage vlakbij de studio van Boulevard op het Leidseplein in Amsterdam. Zijn verhaal is opgetekend door twee verslaggevers van het Duitse weekblad Der Spiegel . Vijf bronnen hebben details uit zijn verhaal anoniem aan NRC bevestigd.

Het Openbaar Ministerie en de politie in Amsterdam willen geen commentaar geven. In het onderzoek naar de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries, die in oktober voor het eerst moeten verschijnen in een openbare rechtszitting, wordt ook gekeken naar de beveiliging van de misdaadverslaggever. Ook het Openbaar Ministerie Midden-Nederland dat vanwege de woonplaats van De Vries verantwoordelijk was voor zijn veiligheid wil geen vragen beantwoorden in verband met lopend onderzoek. Advocaat Peter Schouten van kroongetuige Nabil B. vindt dat de politie op basis van de melding had moeten ingrijpen. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B.

Herkend als bestuurder vluchtauto

Op maandag 28 juni was Peter R. de Vries in de Boulevardstudio voor een item over het hoger beroep in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Een medewerker van de parkeergarage waar De Vries zijn auto stalde als hij optrad bij RTL Boulevard heeft die avond een man gezien bij de studio en de garage die zich in zijn ogen verdacht gedroeg. Hij zou De Vries zijn gevolgd en nadrukkelijk bij de parkeergarage naar binnen hebben gekeken.

De garagemedewerker vertelde Der Spiegel dat hij na de arrestatie van twee verdachten de Pool Kamil E. heeft herkend als degene die daar toen rondhing. E. wordt door de politie gezien als de man die na de moordaanslag de auto bestuurde waarmee hij en de verdachte schutter Delano G. zijn gevlucht.

De garagemedewerker heeft deze informatie die avond nog doorgegeven aan beveiligers die voor de producent werken bij de studio van RTL Boulevard. Daarop is de politie geïnformeerd over de waarneming. De informatie is ook terecht gekomen bij Peter R. de Vries persoonlijk, zo bevestigen bronnen aan NRC.

Onbekend is of na de melding van de verdachte persoon extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen rond De Vries of de studio van RTL Boulevard. Op 6 juli werd Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen. Een woordvoerder van RTL Nederland wil „niet inhoudelijk ingaan op veiligheidsmaatregelen” in het belang van het lopende onderzoek en „de veiligheid rond programma’s en onze medewerkers”.

Schade aan zijn auto

Bronnen die voor de overheid en de private sector werken in de persoonsbeveiliging stellen dat het heel moeilijk is om dit soort meldingen op waarde te schatten. Zeker bij een bekende Nederlander als Peter R. de Vries die veelvuldig op straat werd aangesproken en nagekeken. De Vries zelf accepteerde dat als een onderdeel van zijn werk. Ook nadat hij adviseur en vertrouwenspersoon werd van Nabil B., de kroongetuige in de strafzaak tegen Ridouan Taghi wilde De Vries geen persoonsbeveiliging.

Onno de Jong en Peter Schouten, de advocaten van Nabil B., worden vanwege hun werk wel beveiligd omdat hun voorganger Derk Wiersum in september 2019 is vermoord. Ondanks vele gesprekken over zijn veiligheid heeft Peter R. de Vries iedere vorm van persoonsbeveiliging geweigerd omdat het zijn bewegingsvrijheid te zeer zou beperken. Een beveiligd persoon moet zijn agenda dagen van te voren delen met beveiligers, zodat zij roosters en voorverkenningen van locaties die worden bezocht kunnen plannen. Dat gaat moeilijk samen met op het laatste moment afspraken maken of afspreken met anonieme bronnen.

De Vries heeft volgens De Jong en Schouten wel gesproken over lichtere vormen van beveiliging maar daar is niet altijd een vervolg aan gegeven. Zo had de misdaadverslaggever lange tijd een afspraak met de beveiliging van RTL Boulevard dat zij zijn auto van de Boulevard-studio naar de parkeergarage brachten en ophaalden. Hij hoefde dan alleen voor de deur uit te stappen. Die regeling is enkele jaren geleden door De Vries zelf beëindigd nadat er bij het parkeren schade was ontstaan aan zijn auto. Sindsdien liep hij zelf vanaf de Boulevard-studio naar de parkeergarage, enkele honderden meters verderop.

Alle alarmbellen hadden af moeten gaan Peter Schouten advocaat

Dodenlijst van Taghi

Volgens advocaten De Jong en Schouten heeft De Vries na een melding in het najaar van 2020 dat hij op een dodenlijst van Taghi zou staan wel gesproken over extra beveiliging. Volgens de advocaten stelde justitie en politie in maart van dit jaar dat er geen concrete aanleiding was voor extra beveiliging van Peter R. de Vries.

Peter Schouten vraagt zich af wat de politie heeft gedaan met de melding over de situatie rond de Boulevard-studio. „Gezien alles wat er is gebeurd rond kroongetuige Nabil B. hadden na de melding over het volgen van De Vries alle alarmbellen af moeten gaan”, stelt Schouten. „Ik durf wel te stellen dat hier voldoende aanleiding was voor het stelselmatig observeren van de omgeving van De Vries voor de opsporing van verdachten die zijn gangen in kaart aan het brengen waren.”

Volgens Schouten moet ook deze informatie betrokken worden bij het onderzoek dat is aangekondigd door minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA). Hij heeft een commissie ingesteld onder leiding van voormalig topambtenaar Tjibbe Joustra. Advocaten De Jong en Schouten zijn kritisch op de aanpak van de minister, onder andere omdat zij Joustra niet onafhankelijk vinden. Joustra heeft aan de wieg gestaan van de NCTV, de organisatie die verantwoordelijk is voor dreigingsanalyses die aan de basis staan van beslissing over beveiliging van personen.