Geld inzamelen voor overstromingen in Limburg, maar zwijgen over de oorzaken

Misschien was Zuid-Limburg toch wat ver van het bed van de netmanager, misschien hadden we te maken met een cunning plan van Jan Slagter om de concurrentie van Benfica-PSV te ontlopen – hoe dan ook was het inzamelingsprogramma Max voor Limburg verbannen naar de randen van de avond. Om vijf uur al zaten Jan Slagter en de deze zomer naar de ouderenomroep overgestapte Dionne Stax klaar aan de oever van de Geul, die onschuldig voortkabbelde alsof zij vorige maand niet half Valkenburg woest had weggespoeld.

De twaalfjarige winnares van The Voice Kids vertolkte in de grijze zee van het legendarische mannenkoor-op-leeftijd Mastreechter Staar (voor het eerst in anderhalf jaar weer live op de planken) Hallelujah van Leonard Cohen – alleen was men niet bijeen om de Heer aan te roepen, maar de tv-kijker. Vooral ook omdat de moderne verschijningsvorm van de voorzienigheid – de verzekering – onvoldoende bescherming biedt tegen de kracht van het wassende water. Zo bleken er bepalingen te bestaan die stellen dat de Geul en Roer wel onder de waterschadedekking vallen, maar de Maas niet. De wegen van het verzekeringswezen zijn ondoorgrondelijk.

Koopman in liefdadigheid

De in twee blokken van een uur opgedeelde inzamelingsactie was er een zonder fratsen: er waren oproepen van beroemdheden, artiesten uit de streek (André Rieu had boterhammen gesmeerd voor hulpverleners) en veel overstromingsverhalen. De modderlagen in koelkasten, de bollende vloerplanken in woonkamers en de verwoeste familiefoto’s vormden een afspiegeling van de mentale gesteldheid van slachtoffers. In de gangen van een in vliegende haast ontruimd verpleegtehuis lagen de incontinentieluiers kriskras op de grond, opgezwollen van het rivierwater.

Jan Slagter toonde zich een gedreven koopman in liefdadigheid door bedrijven op te roepen om spullen te doneren, wat een ton aan verf en 250.000 euro aan keukenapparatuur opleverde. Slagter noemde de bedrijfsnamen zo vaak mogelijk. Wat er in Max voor Limburg echter niet werd gedaan, was uitzoomen. Over de achtergronden en oorzaken van de overstromingen werd niet uitgeweid. Twan Huys noemde de opwarming van de aarde in een videoboodschap, maar verder bleef de klimaatcrisis de olifant in de Geul.

Om half negen had het Afghaanse nieuws in het NOS Journaal het Limburgse lijden doen verbleken. Slagter meldde nog een tussenstand, maar daarna moest zijn actie van de zender voor een natuurfilm. Pas in het ook naar Valkenburg verplaatste Op1 werd de draad weer opgepakt – in een kil windje, afgaande op de omslagdoek van minister Van Nieuwenhuizen en de kleumerige mimiek van anderen.

Tegels uit tuinen

Presentator Charles Groenhuijsen bracht nu wel het IPCC-rapport ter sprake, waarop Van Nieuwenhuizen het gesprek stuurde naar hoe „Limburg, maar ook de rest van Nederland” zich moet aanpassen aan de klimaatverandering. De VVD-minister sprak liever over de gevolgen van de klimaatcrisis dan over de oorzaken. „In Nederland is het nooit vanzelfsprekend, je zult je altijd moeten wapenen tegen het water.” Ze riep op tot het verwijderen van tegels uit tuinen.

Ook in Op1 ontstond een opbod in moedeloos stemmende verzekeringsverhalen, aangeblazen door een steeds bozere Jan Slagter. Een ondernemer bleek verzekerd voor verticaal binnenstromend water, maar niet voor horizontaal water. Een ijsfabrikant had voor meer dan een miljoen euro schade, waarvan hij maar een klein deel vergoed krijgt. Zo bezien was de opbrengst van 2.034.553 euro die Slagter na het Limburgs volkslied onthulde een druppel op een gloeiende plaat.