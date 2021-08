Fracties in Waterschap Limburg stappen uit bestuur vanwege onvoldoende integriteitsbesef

De fracties Lokaal Limburg en 50Plus in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg beëindigen hun steun aan het dagelijks bestuur. De Fractie Bedrijven overweegt dit. Ze zijn ontevreden over de evaluatie van een omstreden gronddeal van het waterschap met de Venrayse ex-wethouder Jan Loonen en zijn familie in 2016 en botsen steeds opnieuw met de CDA-macht.

NRCpubliceerde begin dit jaar over de overeenkomst rond het opnieuw laten meanderen van de Loobeek bij Venray, waarover Loonen en waarnemend dijkgraaf Ger Driessen (bekenden van elkaar via het CDA) ook onder vier ogen onderhandelden. Wethouder annex grootgrondbezitter Loonen werd daarbij persoonlijk bevoordeeld, concludeerde recherchebureau Hoffmann in mei in een onderzoek in opdracht van het dagelijks bestuur. De deal was bovendien weinig transparant, te haastig gesloten en tot stand gekomen zonder voldoende checks and balances. Het handelen was echter niet in strijd met de toenmalige integriteitsregels van het waterschap.

Niet integer gehandeld

De drie en oppositiepartij VVD wilden op een vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap op 7 juli een motie van treurnis indienen. Het dagelijks bestuur vond de tekst daarvan gevaarlijk, omdat het noemen van de naam van Loonen en van toenmalig waarnemend dijkgraaf Ger Driessen tot een juridische aanklacht wegens smaad zou kunnen leiden. De partijen namen die waarschuwing niet erg serieus, maar pasten toch de tekst van de motie aan. Het bleef nu bij een zin waarin werd vastgesteld dat rond de gronddeal moreel niet integer was gehandeld. Uiteindelijk stemden alleen de vier indieners voor de motie.

Het stoort de fracties bovendien dat ze op 7 juli ook geen steun kregen voor een voorstel om te komen tot een onafhankelijke Rekenkamer, die het dagelijks bestuur mee kan controleren. Daarnaast bestaat er ergernis over laat geïnformeerd worden over een miljoenentekort bij het Waterschapsbedrijf Limburg, een dochter van het waterschap Limburg.

Ongepast

De drie fracties wilden kort na de vergadering van 7 juli al hun steun aan het dagelijks bestuur opzeggen. Vanwege het hoogwater wat toen volgde, vonden ze dat echter ongepast en hebben ze tot nu gewacht.

Het wegvallen van de steun van de drie heeft heen grote consequenties voor het dagelijks bestuur. Dat kan nog altijd rekenen op een ruime meerderheid in het algemeen bestuur. Alleen al Waterbelangen, een mantelorganisatie van het CDA (Loonen is vicevoorzitter van de stichting erachter), beschikt over veertien van de dertig zetels.

Loonen is inmiddels geen wethouder meer in Venray. Na een onderzoek van Bureau Berenschot in opdracht van die gemeente verloor hij eind juni de steun van de raad en stapten hij en een partijgenote uit het college van B en W.