Feyenoord wint ruim van Elfsborg, Vitesse speelt 3-3 tegen Anderlecht

Feyenoord heeft in de eigen Kuip met 5-0 gewonnen van het Zweedse IF Elfsborg. De Rotterdammers verschaften zich daarmee een goede uitgangspositie om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Conference League. Vitesse probeert zich voor hetzelfde toernooi te plaatsen: de Arnhemmers zagen hun eerste wedstrijd tegen het Belgische Anderlecht eindigen in 3-3.

De belangrijkste man aan de Feyenoord-zijde was buitenspeler Luis Sinisterra. Hij liet het aanwezige publiek drie keer juichen. Zijn kompaan in de voorhoede Alireza Jahanbakhsh maakte de tweede Feyenoord-treffer. Binnen het uur stond de 5-0 op het scorebord door toedoen van Bryan Linssen. Elfsborg moest vervolgens met tien spelers verder door een rode kaart. Datzelfde gold voor Feyenoord, waar doelman Justin Bijlow van het veld werd gestuurd.

De andere Nederlandse ploeg die strijdt om de Conference League is Vitesse. De Arnhemmers keken in Brussel al snel tegen een achterstand aan. Die werd tenietgedaan door een prachtig doelpunt van rechterverdediger Eli Dasa. Vervolgens kwam Anderlecht weer op voorsprong. In de tweede helft toonde Vitesse door treffers van Nikolai Frederiksen en invaller Oussamma Tannane veerkracht. Toch ging de winst niet mee naar Arnhem, in de slotfase maakte Yari Verschaeren de gelijkmaker. Anderlecht had daarna nog kunnen winnen, maar miste een strafschop in de laatste minuten.