Zaterdag protestmarsen in vijf steden. ‘Er is geen reden meer om festivals te verbieden’

Geen festivals, maar wel duizenden voetbalfans in de stadions en straks bij de Formule 1 in Zandvoort. Het steekt. Vorige week maakte het kabinet duidelijk dat de aangetrokken teugels voor de evenementensector niet worden gevierd voor in elk geval 20 september. Dat is te laat voor Paaspop, Into the Great Wide Open, Baroeg Open Air, A State of Trance en tal van andere festivals die nu toch niet door kunnen gaan. De muzieksector laat daarom zaterdagmiddag van zich horen onder de naam Unmute Us: protestmarsen in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. De precieze startplaatsen en routes moeten nog worden bekendgemaakt.

„Er is geen reden meer om festivals te verbieden”, zegt Jasper Goossen, woordvoerder van Unmute Us en oprichter van festivalorganisatie Apenkooi, dat onder meer DGTL, Pleinvrees en Amsterdam Open Air organiseert. Hij haalt de onderzoeken van fieldlabs aan die aantoonden hoe het veilig kan, en wijst op de inmiddels in het buitenland gehouden festivals met goede resultaten: het Amerikaanse festival Lollapalooza zou aan de 385.000 bezoekers slechts 203 besmettingen hebben overgehouden. Goossen: „In Nederland vinden elk weekend activiteiten plaats die vergelijkbaar zijn met festivals. Voetbalstadions, Efteling, Tikibad, drukke binnensteden, stranden; het is echt niet heel veel anders dan op festivals. En je ziet dat ondanks al die contacten tussen die mensen het aantal ziekenhuisgevallen op een acceptabel niveau blijft. Wij eisen daarom dat per 1 september alle evenementen georganiseerd mogen worden op volledige capaciteit, met de maatregelen van kracht zoals die uit het fieldlab-onderzoek kwamen. Dus met een vaccinatiebewijs of een test van maximaal 24 uur oud.”

Worst voorgehouden

Meerdaagse muziekfestivals met overnachting zijn tot in elk geval 20 september niet toegestaan. Tot die tijd mogen eendaagse festivals alleen in de buitenlucht met maximaal 750 bezoekers worden gehouden. Met vaste zitplaatsen mag het tot tweederde van de normale capaciteit. Dat zijn voorwaarden waar bijna geen enkel festival aan kan voldoen. De organisaties achter Unmute Us vindt dat het kabinet haar belofte om te versoepelen verbreekt. Goossen: „Er wordt ons al anderhalf jaar lang een worst voorgehouden en het lukt maar niet een hap te nemen. Dat pikken we gewoon niet meer.”

Bij Unmute Us, oorspronkelijk een initiatief vanuit de dancefestivals, hebben zich volgens Goossen inmiddels meer dan 1.000 partijen aangesloten. Festivals als Lowlands, North Sea Jazz, Paaspop, Masters of Hardcore en Welcome to the Village, zalen als Melkweg en TivoliVredenburg, grote locaties als Ahoy, Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena, en ook boekingskantoren, bands, dj’s en clubs steunen het protest.

Grand Prix: juist goed

Het is geen tegenprotest benadrukt Goossen. Hij snapt de frustratie rond de Formule 1 in Zandvoort, waar straks 70.000 man publiek bij aanwezig mag zijn en zelfs een camping is – de ‘538 Dutch Grand Prix Village’ – en waarmee het immense openluchtevenement aardig trekjes van een festival begint te krijgen. „Hemeltergend”, noemde Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg het in het AD, „absurd” is het volgens PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ook Goossen noemt het onrechtvaardig, maar is zeker niet tegen het doorgaan van de Grand Prix. „Integendeel, wij vinden juist goed dat het doorgaat, want hiermee wordt aangetoond dat het wél kan. Bij voetbalwedstrijden staan mensen ook dicht op elkaar bier te drinken en te schreeuwen en springen. Dat gaat goed want er is geen exponentiële stijging in de ziekenhuizen.”

Omdat de Grand Prix een evenement is waarbij mensen op een vaste plek zitten, mag het net als bij voetbalwedstrijden op tweederde van de capaciteit worden gehouden, en dat is 70.000. Op de camping zijn geplande activiteiten geschrapt, net als het horecaplein.

Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Ahoy in Rotterdam, beaamt de goede wil richting de sportevenementen. „Niemand in onze sector wil dat voetbal dichtgaat of de Formule 1 niet doorgaat. Echt helemaal niemand. Iedereen ziet het juist als het teken dat er meer kan. Er wordt immers nu alweer vier weken gevoetbald en er zijn geen grote uitbraken geweest. België is wat dat betreft minstens zo interessant, daar zijn ongeveer net zo veel besmettingen per dag mét festivals. Het is extra wrang dat ze daar zijn opengegaan op basis van de Nederlandse onderzoeksresultaten van fieldlabs. We worden aan het lijntje gehouden, in de hoop dat we naïef zijn en geloven dat we op twintig september wel opengaan, zonder dat iemand ons kan aangeven wat dan de criteria zijn waarop besloten wordt.”

Ontslagen

Bij veel bedrijven in de evenementensector is zo’n 30 tot 40 procent van het personeel ontslagen, zegt Jansen. „Maar die cijfers zeggen niet alles, want van de 100.000 mensen in deze branche zijn veel zzp’ers. Die hebben het afgelopen jaar hun brood elders moeten verdienen. Waar wij nu bang voor zijn is dat mensen de branche verlaten omdat er geen motivatie meer is. We staan internationaal hoog aangeschreven, maar dat is vanwege mensen. Kennis zit in hoofden van mensen en die raken we kwijt omdat ze gefrustreerd raken, want hoe lang moeten ze nog wachten voor ze aan de slag kunnen?”

Goossen zegt dat er nog geen plan-b is voor als het kabinet geen antwoord heeft op de protestmarsen van dit weekeinde. Jansen zegt dat er naar juridische stappen moet worden gekeken: „Wij zijn de branche van de constructieve en optimistische insteek, we geloven in gezamenlijk overleg. Maar als onze boodschap niet overkomt, moeten we wellicht andere middelen inzetten.”