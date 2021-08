Afghanistan zit bij deze veteranen nog in hun leven

Jaren nadat Johannes van Dijk weg was bij defensie, wilde hij terug. Naar het oude nest. Hij solliciteerde, hij was nog geen veertig. Alles ging goed tót het gesprek met de psycholoog. „Ze vonden me niet meer geschikt.”

Er is geen woord voor de onrust waar Van Dijk (42) aan lijdt, posttraumatische stressstoornis (PTSS) is onlangs uitgesloten. Maar de beelden van de oprukkende Taliban in de straten van Afghanistan grijpen hem aan. En hij had het daarvoor al jaren moeilijk na de vijf missies in Afghanistan die hij uitvoerde als helikopter-monteur.

Hij is rusteloos, maakt ruzie thuis, wil altijd zijn gelijk halen, vertelt hij. Van de zomer was hij zo wanhopig dat hij woedend de huisarts belde en riep: „u moet me nú helpen!.” Hij heeft een zoontje van anderhalf en een dochter van tien.

De huisarts stuurde hem naar NCOK, een christelijke organisatie die onder andere oorlogsveteranen helpt. „Dat contact heeft mijn leven gered.”

Het nieuws uit Afghanistan houdt veel van de 30.000 veteranen die er zijn geweest bezig. Op Facebook en in appgroepen leest Van Dijk de woede: „Het is allemaal voor niets geweest!” Maar dat is niet zo, zegt hij. „Je moet ervan leren. Het heeft ook vrucht afgeworpen – er was twintig jaar stabiliteit in het land.” Hij leest elke dag een stukje in de Bijbel en praat elke ochtend via Skype met mensen van NCOK.

Marinier Robin Imthorn (37) volgt het nieuws over Afghanistan al maanden omdat er geluiden kwamen dat de Taliban aan het oprukken waren. Hij werkte twee periodes in Afghanistan. „Ik hoopte dat het Afghaanse leger sterk genoeg zou zijn om de Taliban tegen te houden. Ik had wel twijfels. Toen iedereen weg ging, had ik een onderbuikgevoel: als dit maar goed komt. Toen de Taliban Kunduz innamen dacht ik: hee, dat gaat wel heel hard. Dit komt niet meer goed.”

Imthorn leed na zijn twee missies aan PTSS, maar dat werd pas tien jaar na terugkomst geconstateerd. „Toen stroomde bij mij de emmer over. Ik had al eerder klachten, maar er waren bepaalde triggers: mijn vrouw die beviel, de collega die destijds zwaargewond was, zag ik weer. En na wat ontspanning kwam alles naar buiten. Ik was daarvoor afgestompt, zag ik later, dat was niet houdbaar.”

Johannes van Dijk: „Er was twintig jaar stabiliteit in het land.” Foto Merlijn Doomernik

Stress

Officieel lijdt 5 procent van de Nederlandse Afghanistanveteranen aan PTSS. Ze hebben last van herbelevingen, beelden die zich vaak opdringen, vermijdingsreacties, afgestompte gevoelens, prikkelbaarheid, slapeloosheid, woedeaanvallen.

Het nieuws over de val van Kabul komt bij hen nog harder binnen dan bij hun oud-collega’s, constateert antropoloog Tine Molendijk, die doceert aan de Nederlandse Defensie Academie. Zij onderzocht moral injury bij veteranen in het algemeen: gewetenswroeging over momenten waarop ze naar hun gevoel moreel tekort waren geschoten. „De militairen die in Afghanistan al onmacht hadden gevoeld of worstelden met schuldgevoelens, voelen het nu sterker”, zegt Molendijk. „Het valt op dat veteranen die geen tikken hebben gehad van hun uitzending dat soort gevoelens vaak helemaal niet hebben. Waar velen die daar traumatische dingen meemaakten, dat juist wel hebben.”

Zijn missies in Afghanistan waren spannend, leerzaam, maar ook traumatisch, zegt Johannes van Dijk. „Het maakt niet uit wélke traumatische gebeurtenis je hebt meegemaakt. Iedereen heeft iets anders. Je werkt allemaal onder spanning, het is continu crisis en je bent ver van je familie.”

Bij Robin Imthorn ontstond het trauma tijdens een periode in Uruzgan van drie dagen, waarin achter elkaar „dingen zijn gebeurd”. „Ik moest levensreddende handelingen verrichten bij een collega. Het beeld van die zwaargewonde collega is een open wond gebleven in mijn brein. Letterlijk: zijn gezicht, maar ook wat er omheen gebeurde. Wat normaal, bij een lichamelijke verwonding, een litteken wordt, werd in dit geval bij mij een trauma. Dat is blijven etteren.”

Imthorn heeft geen last meer van PTSS maar de nieuwsbeelden doen hem wel zeer. „Het doet pijn in mijn hart om te zien hoe mensen aan een vliegtuig hangen. Ik heb een band met dat land. Je zou iets willen doen, maar voelt je onmachtig. Dat is oké, want het is een normaal gevoel, maar wel een naar gevoel.”

Over zulke gevoelens hebben veteranen inmiddels honderden berichten geplaatst op het Instagramaccount dat Imthorn is begonnen. Velen geven gehoor aan de oproep #buddycheck door contact te leggen met een (oud-)collega. „Even een bakkie doen of sporten”, zegt Imthorn: „Of soms alleen een appje met: hoe gaat het?” Johannes van Dijk heeft bijvoorbeeld veel aan het contact met een oudere veteraan die in Libanon zat en toevallig bij hem om de hoek woont.

Martin Cuiper: „Ik heb de meisjes weer naar school zien gaan – zo leuk.” Foto Merlijn Doomernik

Prachtig land

Martin Cuiper (64) uit Almere liep geen trauma’s op tijdens zijn twee missies naar Afghanistan. Hij was chauffeur voor hogere militairen en „manusje van alles”. Hij maakte nooit enge dingen mee, vertelt hij. „We waren altijd met twee of vier man, altijd bewapend. We stonden weleens vast in het chaotische verkeer in Kabul, in onze militaire kleding, maar iedereen liet ons met rust. Ik voelde me nooit bedreigd.”

Hij denkt nog vaak aan Afghanistan – „Ik werkte hard. Zestien uur per dag”. Het is een erg mooi land, zegt hij. „Soms reden we uren door de woestijn en zagen we in de verte nomaden trekken.” Het nieuws volgt hij nu nauwgezet. „Ik vind dat het allemaal voor niks is geweest. Ja, dat is zo. Ik heb de meisjes daar weer naar school zien gaan – zo leuk. Maar dat mag straks niet meer.” Hij heeft zelf drie dochters en zeven kleinkinderen. Cuiper werkt nog steeds maar niet meer voor defensie.

Maartje van Spijker (41) was op twee missies in Afghanistan verantwoordelijk voor de logistiek. „Het is in- en intriest wat er gebeurt in dat land. Ik lees de discussies op sociale media over de vraag of onze missies wel of niet voor niets zijn geweest. Mensen zijn daar stellig in en natuurlijk, ik heb ook momenten dat ik denk: waarom ben ik daar geweest en heb ik al die collega’s daar verloren? Diep in mijn hart denk ik: was er nog twintig jaar gebleven. Maar internationale politiek is ingewikkeld en je weet dat je als militair instrument bent van de politiek; je hebt er geen invloed op. Dat maakt je werk soms frustrerend, dat je soms denkt ‘is dit nou de juiste weg?’ Maar het zijn zaken waar je geen invloed op hebt; dat leer je al op de militaire academie. Waar je wel invloed op hebt, probeer je zo goed mogelijk te doen.”

Robin Imthorn: „Het beeld van die zwaargewonde collega is een open wond.” Foto Merlijn Doomernik

Niet voor niets

Toch hoopt Van Spijker dat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest. „Het is zo’n prachtig land, dat al zo lang verscheurd wordt door oorlogen. Ik kan heimwee hebben naar Afghanistan. Misschien hebben we de jongere generatie laten zien dat het anders kan. Dat is misschien naïef, maar ik durf te geloven dat we wat hebben bereikt voor mensen.”

Liz Marquart Scholtz (45) was meerdere keren in Afghanistan, onder meer als logistiek planner. „Die wanhopige pogingen van mensen om op het vertrekkende vliegtuig te klimmen, deden mij denken aan de Twin Towers destijds, toen mensen naar beneden sprongen. Eerder zag ik beelden van Tarin Kowt waar ik zelf ben geweest en dan zie je dat het erg veranderd is; natuurlijk raakt zo’n kamp in verval, en dat is zonde.”

Maar er komen ook goede herinneringen terug aan die tijd. „Dat ik me afvraag hoe het gaat met mensen daar, ook met mensen van hulporganisaties met wie ik samenwerkte. In het mediacentrum in Mazar-e Sharif, waar ze bijvoorbeeld voorlichting gaven over Covid, kwam ik ook geregeld. Nu kijk ik op Twitter en zie ik dat het er al een maand stil is en hoop ik het er maar het beste van.”