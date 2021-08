De hoofdpersoon van Sterf, liefste heeft nooit verlangd naar het moederschap

Vrouwelijke personages die hun seksualiteit vrijelijk beleven in plaats van onderdrukken halen vaak de laatste pagina niet. Rust in vrede Emma Bovary, Anna Karenina en Lulu. In de werken van de canonieke mannelijke auteurs mogen vrouwen vaak best voor even hun lusten botvieren, maar ze betalen ervoor met de dood of de waanzin.

In de debuutroman van de Argentijnse Ariana Harwicz (uit 2012, nu vertaald) worden de dood en vrouwelijke begeerte vaak in één adem opgeroepen. Het is alsof Harwicz tast naar een taal die gehoor geeft aan de Franse feministische schrijver Hélène Cixous’ pleidooi voor een écriture feminine, een vrouwelijke stijl, die de grenzeloze lichamelijke ervaringen die de vrouw in de literatuur is ontzegd laat floreren in behekst proza dat over de randen heen klotst. Harwicz studeerde ook in Frankrijk, waar ze nog altijd woont.

Alleen al in de titel van de roman, Sterf, liefste, worden dood en liefde slechts door een komma gescheiden. De naamloze hoofdpersoon krijgt ongewenst een kind, waarna ze zich gedwongen ziet een burgerlijk leven te leiden op het platteland met man en kind. Het is niet haar wereld: ze komt uit een ander land, ze heeft gestudeerd, heeft nooit verlangd naar het moederschap. En ze haat het. Ze wil dood. Liggend op het gras in de tuin of sluipend door de wildernis achter haar huis verlangt ze naar overweldigende seksuele ervaringen, met dieren of mannen, of fantaseert ze hoe ze zichzelf of haar gezin zal ombrengen. De vrouw wil losbreken uit alle kaders, uit die van het gezin, haar lichaam, de rede.

Als een stervend dier

In korte, fragmentarische hoofdstukken dalen we af in het kolkende onderbewuste van deze vrouw en haar verlangens, waanzin en haat. De zinnen van Harwicz zijn als een valstrik; ze eindigen nooit zoals je aan het begin verwacht, steeds kantelt er iets. ‘Er zijn mensen die per se de oceaan moeten zien. Ik moet een vuurwapen zien, ook al is het in rust, vies en ongeladen.’ Of: ‘Ik ben één persoon, mijn lichaam twee.’ Of: ‘Ik wil iemand die me volkomen van mijn stuk kan brengen, zoals een stervend dier. En wanneer ik brand van verlangen, ben ik een koe die klem zit met zijn kop. En als ik brand van verlangen, ben ik een hert dat het bos in loopt zoals een bruidegom de kerk betreedt.’

Het is opvallend hoe dicht deze vrouw bij de wereld van de dieren staat, hoe vaak de dieren haar gezelschap houden, een hert, de mollen, vossen en konijnen van het verwaarloosde bos om het huis.

Het gezinsleven valt ondertussen steeds verder uit elkaar. De vrouw gaat vreemd met de buurman. Ze stormt eens kwaad door de schuifpui, waarna ze met een lichaam vol snijwonden in het ziekenhuis ligt. Het lukt haar maar niet dood te gaan, ze wil dat misschien ook niet werkelijk. Wel belandt ze in een psychiatrische inrichting, wat later een straf blijkt van haar man voor haar overspel, want na enkele weken zonder behandeling wordt ze weer naar huis gestuurd. Thuis zet ze haar rebellie openlijk voort en maakt het leven van haar man onmogelijk. Het ambigue slot laat open of dat haar is gelukt of niet, maar haar eerste overwinning is alvast geboekt in de taal.



Ariana Harwicz: Sterf, liefste. (Mátate, amor). Vert. Eugenie Schoolderman. Vleugels, 128 blz. € 23,95 Sterf, liefste. (Mátate, amor). Vert. Eugenie Schoolderman. Vleugels, 128 blz. € 23,95 ●●●●●