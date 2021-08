Engelse voetbalbond voert een limiet op koppen in, wat doet Nederland?

Raúl Jiménez, spits van Wolverhampton Wanderers, kijkt naar de hemel. Zijn armen zijn gespreid, boven een beschermende hoofdband piepen een paar geblondeerde haren uit. Hij heeft gescoord. In de voorbereiding op het Premier League-seizoen, 31 juli, tegen Stoke City. Zijn eerste goal sinds 29 november vorig jaar. Toen bleef Jiménez roerloos liggen na een kopduel met David Luiz van Arsenal. Minutenlang lag hij op het gras, in een stadion dat muisstil werd.

Jiménez werd afgevoerd met een zuurstofmasker en dezelfde avond geopereerd. Hij had een schedelbreuk en er was bloed in zijn hersenen gelopen. David Luiz speelde nog een tijdje door, terwijl bloed onder het verband om zijn hoofd uit drupte. „Loodzware maanden” maakte Jiménez na zijn operatie door, vertelde de Mexicaan aan het clubkanaal van Wolverhampton. Hij wist niet of hij ooit nog professioneel voetballer zou zijn. Nu is hij terug, het publiek scandeert zijn naam. Koppen durft hij nog niet goed.

Deze zomer laaide in het Verenigd Koninkrijk het debat over hersenletsel in het voetbal hevig op. Niet alleen door de terugkeer van Jiménez op de velden, maar vooral door een rapport van een parlementaire onderzoekscommissie. Voetbalbond FA besloot daarop met nieuwe regels te komen, waarna nieuw wetenschappelijk bewijs ook nog een slinger gaf aan de discussie.

Verantwoordelijkheid afschuiven

Maandenlang had een parlementaire onderzoekscommissie verhoren gehouden. Oud-sporters getuigden over geheugenverlies en beginnende dementie. Wetenschappers vertelden over hun onderzoek, artsen over hun bevindingen in de praktijk, sportbestuurders en politici kwamen zich verantwoorden. Het ging over een Schots onderzoek uit 2019 waaruit blijkt dat voetballers 3,5 keer meer kans hebben om dementie te ontwikkelen dan de gemiddelde persoon. Er kwam onderzoek voorbij waaruit bleek dat honderden voormalig American footballspelers zijn overleden met een ernstige hersenziekte.

In juli kwam de onderzoekscommissie met haar rapport. Het was spijkerhard. Hersenletsel is volgens de commissie in verschillende sporten een groot probleem en sportbonden hebben het jarenlang genegeerd.

De commissie vindt het wetenschappelijk bewijs waaruit de schadelijkheid van sport blijkt zo sterk dat sportbonden het niet naast zich neer hadden mogen leggen. In het rapport maakt de commissie wel de kanttekening dat er nog geen onweerlegbaar bewijs is dat sport (botsingen, kopballen, tackles) dé oorzaak is van het ontstaan van hersenletsel bij veel ex-sporters. Dat kan ook niet, want onderzoek waarbij rekening is gehouden met alle andere relevante factoren – alcoholgebruik, roken, eventuele psychische stoornissen – is er nog niet.

Desondanks is het aantal sporters dat op jonge leeftijd dementie of andere hersenziekten krijgt zo groot, dat sportbonden volgens de commissie álles hadden moeten doen om de oorzaak van het probleem te vinden. Ze kozen ervoor om het te negeren of, zoals de commissievoorzitter zei, „de verantwoordelijkheid af te schuiven”. „Ontelbaar” veel sportorganisaties én de landelijke overheid keken weg, schrijft de commissie.

Bijna twintig jaar geleden rapporteerde een lijkschouwer dat ex-voetballer Jeff Astle van West Bromwich Albion vermoedelijk dementie had gekregen door de vele kopballen in zijn carrière. Vanaf dat moment had voetbalbond FA volgens de commissie „een sterke, aanhoudende interesse” moeten tonen in het onderwerp. De bond heeft „niet hard genoeg en onvoldoende publiekelijk gevochten” om het probleem te adresseren, staat in het rapport.

Een luchtduel in de Premier League in de wedstrijd tussen Everton en Southampton, afgelopen weekeinde. Foto Jason Cairnduff/Reuters

Tien kopballen per week

De druk op voetbalbond FA, die door een campagne van tabloid Daily Mail al behoorlijk was opgelopen, werd groter dan ooit. Twee dagen vóór de goal van Raul Jiménez tegen Stoke City was de voetbalbond in actie gekomen. Het publiceerde nieuwe richtlijnen voor koppen in het voetbal. In het profvoetbal mogen spelers voortaan maximaal tien ballen „met hoge snelheid” koppen tijdens trainingen. Het gaat dan om voorzetten uit corners, lange ballen of vrije trappen.

Voor amateurs zijn de regels ook veranderd: tien kopballen per sessie, maximaal één keer per week een training waarbij koppen een rol speelt. Clubs zouden databases moeten aanleggen van hun spelers, waarin ze informatie verzamelen over fysieke kenmerken en het aantal kopballen, zodat meer duidelijk moet worden over de schadelijkheid van kopballen.

De FA benadrukt dat er nog veel vragen te beantwoorden zijn over het effect van een kopbal. Het maakt uit waar de bal precies op het hoofd komt, welke snelheid een voorzet of pass heeft en hoe de speler fysiek in elkaar zit. Toch vindt de FA het tijd voor actie, op basis van wetenschappelijke bevindingen van de afgelopen jaren. Niet eerder ging een voetbalbond zo ver in het bestrijden van hersenschade. En al zijn de regels lastig te controleren en was er grote publicitaire en politieke druk – het signaal is duidelijk. Het is een kleine gezondheidsrevolutie in het voetbal.

De beslissing van de FA werd begin deze maand bovendien wetenschappelijk gestut door een publicatie in Jama Neurology, een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift. Het ging om een nieuwe studie van de Universiteit van Glasgow, van dezelfde onderzoeksgroep die twee jaar geleden concludeerde dat voetballers een sterk verhoogde kans hebben op dementie.

De nieuwe resultaten uit de doorlopende studie – die bijna achtduizend ex-profvoetballers uit Schotland vergelijkt met 23.000 mensen in een controlegroep – gaan een stap verder. De onderzoeksgroep maakte nu onderscheid tussen keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers en zocht uit welke invloed de duur van een voetbalcarrière heeft.

Conclusie: keepers – die vrijwel nooit koppen – hebben dezelfde kans op een neurodegeneratieve ziekte als ieder ander persoon. Verdedigers – die de meeste ballen koppen – ontwikkelen vijf keer zo vaak dementie als de doorsnee populatie. Bovendien: hoe langer een voetbalcarrière duurt, hoe meer risico op hersenschade. Het is een sterk signaal dat kopballen van doorslaggevende invloed zijn bij het ontwikkelen van hersenletsel.

KNVB verandert niets

Volgens hoofdonderzoeker Willie Stewart is er nu „duidelijk bewijs” dat de blootstelling aan klappen op het hoofd – door harde kopballen of botsingen – de „belangrijkste risicofactor” zijn voor het ontwikkelen van dementie bij voetballers, rugbyers, ijshockeyers of paardenjockeys. Hij vindt dat in het voetbal „uit voorzorg” het aantal kopballen „gereduceerd” moet worden, en misschien zelfs „geëlimineerd”.

Terwijl de sporthersenen opnieuw groot nieuws waren in het Verenigd Koninkrijk, blijft het in Nederland relatief stil. Vorig jaar onthulde NRC dat internationale sportbonden wetenschappelijk onderzoek naar hersenletsel soms bewust vertragen. De werkgroep Sport van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie riep sportbonden destijds op om het probleem „zeer serieus” te nemen. Toch gebeurde er weinig. De Vechtsportautoriteit, een toezichthouder, pleitte ervoor klappen tegen het hoofd van kinderen en jongeren te verbieden in het boksen en andere vechtsporten. Andere sporten – rugby, ijshockey, voetbal – besloten om te wachten op meer wetenschappelijk onderzoek.

Voetbalbond KNVB deed wel mee aan een internationale proef met een extra wissel bij een vermoeden van een hersenschudding. Middenvelder Bart Ramselaar van FC Utrecht werd vorig seizoen om die reden naar de kant gehaald, hoewel hij eerst doorspeelde na de klap op zijn hoofd – precies dat is het gevaarlijkste voor de hersenen. Dit seizoen gaat de proef door.

De nieuwe ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk leiden in Nederland voorlopig ook niet tot actie. Afgaande op het rapport van de Britse parlementaire commissie is dat een risico. Terwijl die commissie concludeert dat Britse sportbonden het probleem nooit op z’n beloop hadden mogen laten en sporters in gevaar hebben gebracht door niets te doen, is dat precies wat Nederlandse sportbonden én de overheid doen: afwachten.

In een reactie stelt dat KNVB dat er geen nieuwe regels komen voor koppen tijdens trainingen, zoals in Engeland. „Hoewel de KNVB op dezelfde lijn staat als de Engelse FA, is de KNVB nog niet van plan een dergelijk protocol door te voeren. Wij adviseren wel om niet meer te koppen dan noodzakelijk”, zegt een woordvoerder.

Op de vraag of de KNVB in de afgelopen decennia meer aandacht voor het probleem heeft gehad dan de bekritiseerde FA, antwoordt de woordvoerder dat in het jeugdvoetbal verschillende maatregelen zijn genomen. Zo wordt op kleinere velden gespeeld, zodat het aantal kopballen „tot een minimum wordt beperkt”. De woordvoerder: „Wel vinden wij het belangrijk dat jeugdvoetballers de techniek van het koppen onder de knie krijgen, door ze spelenderwijs te laten koppen met zachte ballen. Zo weten ze op latere leeftijd om te gaan met het koppen van hardere ballen en zo de nadelige effecten daarvan kunnen voorkomen.”