De curryworst verdwijnt uit de Duitse Volskswagen-kantine

„Red de curryworst.” Met die woorden uitte de de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) recentelijk zijn onvrede over het verdwijnen van ‘s lands culinaire trots uit de kantine van het Volkswagen-hoofdkantoor in Wolfsburg. Schröder lijkt de curryworstenban te beschouwen als een bedreiging voor het Duits cultureel erfgoed, maar de bedrijfstop van Volkswagen bleek ongevoelig voor zijn kritiek. Vrijdag worden de laatste curryworsten geserveerd, waarna de bedrijfskantine volledig overstapt op vegetarische en veganistische voeding.

Aanleiding voor het nieuwe menu zijn de veranderde voorkeuren van medewerkers. Zij zouden hebben gevraagd om meer plantaardige alternatieven op vlees, blijft uit een interne informatiebrief in handen van Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dit terwijl de curryworsten twee jaar geleden niet aan te slepen waren. De Volkswagen-slagerij verwerkte in 2019 zo’n 7 miljoen worsten en zo’n 550.000 kilo ketchup.

Schröder betwijfelt of de medewerkers blij zijn met het nieuwe plantaardige aanbod. „Curryworst met frietjes zijn krachtvoedsel voor productiemedewerkers.” Als hij nog bij de raad van commissarissen van Volkswagen zou hebben gezeten, was dit niet gebeurt, foetert Schröder, die in de jaren negentig toezicht hield op het beleid van de autofabrikant. „Als ik in Berlijn ben, leidt mijn eerste route me meestal naar een van de uitstekende stalletjes met curryworsten”, vervolgt hij zijn culinaire lofzang. Het bericht sloot hij af met de hashtag #RettetdieCurrywurst.

Het besluit van Volkswagen volgt een maatschappelijke trend. In 2020 at 10 procent van alle Duitsers vegetarisch, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De Duitse markt voor vleesvervangers als tofu-worsten en erwtenschnitzels neemt in rap tempo toe, terwijl de vleesproductie daalt. Als de voedselmarkt de komende jaren in hetzelfde tempo blijft veranderen, zouden in 2034 meer vleesvervangers dan echt vlees in omloop kunnen zijn, blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van het ministerie van Landbouw.