Ergens aan het IJ zit ik op een druk terras. De bediening doet enorm haar best. Ook het nieuwe meisje dat de drankjes komt bezorgen. Zij vertelt dat het bedienen leuk is, maar dat er soms ook wel eens iets fout gaat. Ze had mayonaise geknoeid op de ene gast en water op een andere.

Bij een volgende ronde vraag ik haar of er doden of gewonden zijn gevallen bij haar bediening.

Ze zwijgt, denkt even na en zegt aarzelend: „Tot nu toe nog niet.”