De Italiaan die in Amsterdam leerde dat de cocaïne meer oplevert dan mineraalwater

Hij was tot zijn arrestatie een van de meest gezochte drugshandelaren ter wereld. Een topman van de camorra, de Napolitaanse maffia. Een zelfverklaarde kunstliefhebber die de twee Van Goghs kocht die in december 2002 uit het Van Gogh museum waren gestolen. En ook een Italiaanse topcrimineel die zich kan redden in het Nederlands: een van de fundamenten waarop hij zijn imperium heeft gebouwd, is een coffeeshop in Amsterdam.

Raffaele Imperiale, 46 jaar, stond tweede op de Italiaanse lijst van meest-gezochten maffiosi, na Matteo Messina Denaro, die wordt beschouwd als de baas van de Siciliaanse Cosa Nostra. Donderdag werd bekend dat Imperiale op 4 augustus in Dubai is gearresteerd. Hij is wegens drugshandel in 2018 bij verstek veroordeeld in Italië tot ruim acht jaar cel. Hij zocht daarna een veilig heenkomen in Dubai, een land waarmee Italië geen standaard uitleveringsverdrag heeft.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken zei dat de arrestatie het gevolg is van „internationale samenwerking”. Het was donderdag onduidelijk of ook de Nederlandse politie en justitie hierbij betrokken waren. Italië bereidt een uitleveringsverzoek voor.

Vaststaat wel dat Imperiale veel banden had met Nederland. De journalisten Stan de Jong en Koen Voskuil beschrijven in hun boek Maffia Paradijs hoe Imperiale eind jaren negentig na de dood van een oudere broer het eigendom erfde van een coffeeshop tussen de Raadhuisstraat en het Singel in Amsterdam. Hij erfde ook een restaurant aan de Overtoom en had een tiental jaren een woning in Amsterdam Osdorp.

Imperiale kwam uit een rijke familie van ondernemers. Hij had in zijn geboorteplaats, de badplaats Castellammare, de bijnaam „Lelluccio Ferrarelle” gekregen, naar een bekend merk mineraalwater, omdat hij daar in zijn jeugd in handelde.

Volgens de Italiaanse justitie heeft hij juist in Amsterdam de stap gezet naar drugshandel op grote schaal. Hij kwam daar in contact met Rick van de Bunt, bijgenaamd „De Blonde”. Samen haalden ze cocaïne uit Zuid-Amerika om die elders ter wereld door te verkopen, vaak via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Van de Bunt is in 2008 doodgeschoten in de Spaanse hoofdstad Madrid, waar hij toen woonde.

Georganiseerde misdaad

Imperiale regelde het transport van vooral cocaïne en ecstacypillen naar Napels, waar hij akkoorden sloot met machtige camorristi. Hij had de afgelopen jaren ook akkoorden gesloten met leden van de ’ndrangheta, de Calabrese georganiseerde misdaad, die machtige en gesloten misdaadorganisatie die de Europese cocaïnehandel domineert.

Imperiale kwam in 2017 opnieuw in beeld bij Nederlandse opsporingsdiensten bij grote onderzoeken naar Ridouan Taghi en Rico de Chileen. Imperiale en Rico kennen elkaar vermoedelijk uit Amsterdam. In een strafzaak tegen Rico concludeerde het Openbaar Ministerie eerder dit jaar dat de drie mannen een eigen criminele organisatie hebben en dat zij samenwerken bij de grootschalige handel in cocaïne en het voorbereiden van liquidaties. Die conclusie baseert justitie op grote aantallen PGP-berichten uit 2016 en 2017 tussen die drie waarbij Imperiale volgens het OM de gebruiker is van het alias Pulsar978.

In die berichten bespreken Imperiale en Rico bijvoorbeeld de prijs van een kilo cocaïne, maar ook wordt er gesproken over hoeveelheden en de vorm van transport. Justitie concludeert uit de gesprekken dat Rico de drugs vanuit Zuid-Amerika naar Nederland smokkelt en Imperiale ze hier afneemt.

Bij de identificatie van Imperiale als de gebruiker van de bijnaam Pulsar978 spelen de gestolen schilderijen van Van Gogh een belangrijke rol. Pulsar heeft het in bepaalde gesprekken over een deal die hij probeert te sluiten voor strafvermindering.

Die berichten sluiten weer aan op gebeurtenissen in Italië. Daar werden in 2016 de twee gestolen Van Goghs teruggevonden in een villa in Castellammare die eigendom was van de familie Imperiale. Dit gebeurde na een tip van een voormalige vriend van Imperiale die met justitie was gaan samenwerken,

Begin dit jaar zei Imperiale in een zeldzaam interview met de Napolitaanse krant Il Mattino dat hij de gestolen schilderijen had gekocht omdat hij een groot liefhebber van kunst is. Italiaanse misdaaddeskundigen zeggen dat maffiosi kunst ook als puur financiële investering gebruiken – vaak makkelijker te vervoeren dan een grote koffer met geld.

Hoewel de naam van Imperiale voorkomt in een paar van de grootste strafrechtelijke onderzoek van de afgelopen jaren is onduidelijk of hij ook hier verdacht wordt van concrete strafbare feiten. Nederlandse opsporingsautoriteiten willen niet ingaan op de vraag of Imperiale mogelijk ook in Nederland kan worden vervolgd.