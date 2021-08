Coronavaccins beschermen minder goed tegen de Deltavariant

De vaccins van Pfizer en AstraZeneca beschermen minder goed tegen de Deltavariant van het coronavirus dan tegen de Alfavariant. Pfizer biedt zo’n 80 procent bescherming tegen een besmetting met de Deltavariant, AstraZeneca zo’n 67 procent – in beide gevallen grofweg 10 procentpunt minder dan tegen de Alfavariant. Daarnaast neemt de bescherming door het Pfizervaccin sneller af dan die door het vaccin van AstraZeneca. Drie maanden na de tweede vaccinatie beschermt het Pfizervaccin nog maar voor zo’n 75 procent; na vier tot vijf maanden is er geen verschil meer tussen beide vaccins. Ook blijken gevaccineerde mensen die toch besmet raken, evenveel virusdeeltjes bij zich te kunnen dragen als ongevaccineerde mensen. Dit alles blijkt uit nieuw Brits onderzoek, woensdag naar buiten gebracht in een preprint – een publicatie die nog peer review moet ondergaan.

Dat de coronavaccins minder goed werken bij de Deltavariant dan bij de Alfavariant, was al wel duidelijk uit eerdere studies. Maar de Britse studie is de eerste die op zo’n grote schaal de prestaties van vaccins vergelijkt in de perioden voor en na de intrede van de Deltavariant. Zowel voor als na half mei 2021 analyseerden de Britten PCR-tests die waren afgenomen bij meer dan 350.000 Britten. Daarmee zijn de nieuwe gegevens de meest betrouwbare tot nu toe, schrijven ze.

Meeste infecties voorkomen

Nog steeds staat vast dat de vaccins veruit de meeste infecties met het coronavirus voorkomen, en dat áls mensen besmet raken, de kans aanzienlijk kleiner is dat zij ernstig ziek worden. Maar er spelen nog altijd belangrijke vragen: hoe snel neemt de bescherming door vaccins af? En in hoeverre kunnen gevaccineerde mensen nog altijd het virus met zich meedragen? Op die vragen geeft deze studie nu als eerste een antwoord.

Het feit dat gevaccineerde mensen nog steeds evenveel virusdeeltjes met zich mee kunnen dragen als ongevaccineerde mensen, doet vermoeden dat zij na vaccinatie nog steeds even besmettelijk kunnen zijn. En dat je dus niet zozeer anderen beschermt door je te laten vaccineren, maar vooral jezelf. Maar dat is niet per se het geval. Allereerst verminderen de vaccins de kans dat mensen überhaupt besmet raken. „En wellicht zijn de virusdeeltjes die zij meedragen, minder levensvatbaar”, schrijven de Britten. „Het lijkt er ook op dat bij hen het aantal virusdeeltjes sneller afneemt, en dat ze dus kortere tijd een risico vormen voor anderen.”

Groepsimmuniteit onhaalbaar

Wat de invloed van de vaccinaties precies is op de besmettelijkheid voor anderen, moet nog verder worden onderzocht. We mogen in elk geval niet concluderen dat je anderen niet beschermt door je te laten vaccineren, benadrukken de Britten: „Het pleit juist méér voor het vaccineren van een zo groot mogelijk deel van de bevolking, aangezien degenen die niet zijn gevaccineerd, mogelijk minder goed worden beschermd door gevaccineerden dan we dachten. Groepsimmuniteit is waarschijnlijk onhaalbaar voor nieuwe varianten.”

Daarnaast is de effectiviteit van de beide vaccins bij jonge mensen (18-34 jaar) nog steeds heel hoog, aldus het artikel: Pfizer biedt deze groep zo’n 90 procent bescherming tegen de Deltavariant, en AstraZeneca zo’n 75 procent. De vaccins kunnen dus wel degelijk helpen voorkomen dat het virus breed circuleert in het onderwijs en zijn slag kan slaan bij evenementen.

Ook het RIVM blijft pleiten voor een hoge vaccinatiegraad. „We vaccineren vooral om ziekenhuisopnamen te voorkomen”, aldus een woordvoerder. „Dat doen beide vaccins nog steeds heel effectief, ook bij de Deltavariant. En we zeggen nog steeds dat je je laat vaccineren om anderen te beschermen. Als je zorgt dat je niet zodanig ziek wordt dat je in het ziekenhuis belandt, dan help je daar ook de samenleving mee.”