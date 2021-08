Camping als conflictgebied

Deze column schrijf ik op de camping in Friesland. Dezelfde camping waar we zeven jaar geleden neerstreken, met vijf schoolkinderen. Een heerlijke camping met ruime plekken, een zwemvijver, animatie in de vorm van hout bewerken of een voetbaltoernooitje.

Een heerlijk makkelijke camping ook. In de jaren erna hadden we soms meer dan tien kinderen mee: vriendjes en neefjes. We zetten wat tenten erbij, nooit een probleem. Al die keren dat er vrienden kwamen – zij overnachtten in trekkershutten en de halve camping rook hun Afrikaanse soep en gekruide rijst – alles was eigenlijk oké zolang we andere gasten niet te veel stoorden (die kwamen niet zelden even proeven).

Dit is de laatste zomer. Niet dat we klaar zijn met de camping. De camping is klaar met ons. Niet alleen met ons, met iedereen die een heel seizoen de caravan neerzet of die zeven maanden per jaar in de stacaravan woont.

De camping is verkocht. Halverwege juni kregen de vaste gasten een brief waarin de nieuwe eigenaren vertellen dat ze gaan upgraden. Daarbij mogen we denken aan lodges, camperplaatsen en privé-sanitair. De nieuwe eigenaren gaan inspelen op de vraag naar „jaarrond toeristische verhuurmogelijkheden”. Gefaseerd: in drie jaar wordt alles opgedoekt. O ja, de prijs van de jaarplaatsen gaat volgend jaar al omhoog.

De brief sloeg in als een bom tussen tentdoek. Vooral de mensen in de stacaravans waren in shock. Velen zijn op leeftijd en zitten er al járen. Anderen hebben de caravan overgenomen van ouders en kwamen al als kind.

Weg? Hoezo weg? Dit is toch ónze camping? Onze gazonnetjes zijn keurig geknipt, de borders geschoffeld, de gordijntjes gewassen. Oké, we betalen per jaar. Maar we kunnen toch niet zomaar uit ‘ons huis’ worden gezet? De Friese vlaggetjes die overal wapperen, hingen een tijdje halfstok.

Niet lang erna gaan de gekste verhalen rond: straks loopt er een soort Bollo de Beer over het terrein, net als op de Landalparken! En het campingrestaurant waar je zo geweldig saté en sliptong kan eten? Dat moet ook upgraden en daar mag je dan niet meer op slippers naar binnen.

Verzet komt er ook. Wat vindt de gemeente De Fryske Marren er eigenlijk van? Als hier allemaal winkeltjes komen en een bowlingbaan, midgetgolf, een kapper, en pizzeria én een Franse bistro, dan komen de mensen het park niet meer af. Slecht voor de lokale middenstand.

Het is een lastig gevecht. De eigenaar van een park mág dat verkopen. Als de gemeente vergunningen verleent, mógen nieuwe eigenaren luxe lodges bouwen om nog meer te verdienen. Voor zo’n een lodge vraag je in het hoogseizoen 800 euro per week. Je kan het ook ondernemingszin noemen! Feit is dat onze tenten ineens in een conflictgebied staan waar kapitalisme strijdt met gezellige gemeenschapszin.

