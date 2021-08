Britse minister onder vuur om weigeren telefoontje met Afghanistan

Een vakantie op Kreta kan de Britse minister van Buitenlandse Zaken zijn baan kosten. Dominic Raab ligt al dagen onder vuur omdat hij vorige week niet meteen terugkeerde van het Griekse eiland toen bleek dat de opmars van de Taliban in Afghanistan vele malen sneller ging dan voorspeld.

Deze donderdag leverde de Daily Mail mogelijk de nagel aan Raabs politieke doodskist met de onthulling dat de politicus tijdens zijn vakantie verzuimde een „cruciaal telefoontje” met zijn Afghaanse collega Hanif Atmar te plegen, wat ertoe zou hebben geleid dat de evacuatie van Afghaanse tolken uit Kabul vertraging opliep. Politieke tegenstanders springen gretig op de onthulling en roepen Raab op om af te treden. Zo schrijft Labour-leider Keir Starmer op Twitter: „Wie zou geen telefoontje plegen als hen verteld was dat het iemands leven kan redden?”

Maar de meningen over wat er precies is gebeurd, zijn verdeeld. Volgens de Daily Mail, die eerder uitgebreid schreef over het vijfsterrenhotel van de minister, is Raab vrijdag door hooggeplaatste ambtenaren van zijn ministerie geadviseerd „onmiddellijk” contact te leggen met Atmar om steun te vragen bij het evacueren van tolken omdat de Taliban steeds dichter bij Kabul kwamen. Hierbij zouden de ambtenaren hebben benadrukt dat Raab als minister de meeste invloed kon uitoefenen. Het ministerie kreeg echter te horen dat Raab niet beschikbaar was en dat onderminister Zac Goldsmith het telefoontje maar moest plegen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze lezing grotendeels bevestigd, maar benadrukte dat Raab het telefoontje had doorgeschoven omdat hij zelf „betrokken was bij een reeks andere telefoontjes” - en dus niet omdat hij met een cocktail op het strand lag.

Gevolgen

Over de gevolgen van het gemiste telefoontje lopen de meningen verder uiteen. De Daily Mail schrijft dat het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken minder prioriteit gaf aan een telefoongesprek met een lage minister, waardoor het werd uitgesteld naar zaterdag. De krant onderstreept dat daarmee kostbare tijd verloren ging in de aanloop naar de val van Kabul op zondag en dat er nog altijd tolken vastzitten in de Afghaanse hoofdstad.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace heeft het donderdag echter voor zijn collega opgenomen door te zeggen dat een telefoongesprek tussen Raab en Atmar „geen enkel verschil” zou hebben gemaakt omdat de Afghaanse regering „sneller dan ijs wegsmolt” onder de druk van de Taliban. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Raab het telefoontje afhield: hij zou zich vanuit Kreta hebben beziggehouden met belangrijker zaken zoals het veiligstellen van het vliegveld van Kabul.

Of Raab daadwerkelijk zal vertrekken, is dan ook nog maar de vraag. In het verleden is gebleken dat premier Boris Johnson niet snel geneigd is toe te geven aan kritiek op zijn ministers. Zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel een aantal grote maatschappelijke stormen overleefd en duurde het meerdere crises voor voormalig minister van Volksgezondheid Matt Hancock vertrok. Volgens The Guardian is het wel mogelijk dat Raab tijdens een verwachte reshuffle van Johnsons kabinet een minder prominente functie toebedeeld krijgt.

Raab is sinds zondag weer terug uit Kreta. Spijt over het gemiste telefoontje heeft hij niet betuigd, wel zei de minister eerder deze week dat als hij had geweten hoe snel de Taliban zouden oprukken, hij „natuurlijk niet op vakantie was gegaan”.

