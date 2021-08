Boekhoorn vangt ruim 1 miljard voor ‘broeinest van innovatie’

De Eindhovense High Tech Campus kan zich gaan richten op verdere uitbreiding. Het sciencepark, waar onder meer de onderzoeksafdelingen van Philips, IBM en NXP huizen, komt in handen van de Amerikaanse investeerder Oaktree Capital Management. Dat sprak bij de bekendmaking van de overname meteen de ambitie uit om het sciencepark te laten doorgroeien.

Investeerder Marcel Boekhoorn, die het vastgoed in 2012 voor 425 miljoen euro kocht, kan door de overname van de campus zo’n 1,1 miljard euro bijschrijven, zo bevestigen bronnen aan NRC. Daarmee is het een van de grootste vastgoedtransacties in de Nederlandse geschiedenis.

In elk geval is het de grootste deal in de investeringscarrière van Marcel Boekhoorn; in 2005 verkocht de Nijmeegse zakenman telecombedrijf Telfort voor bijna 1 miljard aan KPN – dat was tot op heden zijn huzarenstuk.

235 technische bedrijven

De High Tech Campus in Eindhoven bestaat uit veertig gebouwen, waar circa 235 technische bedrijven werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologie. Er werken in totaal zo'n 12.500 mensen.

De campus werd in 1998 opgezet door Philips, dat er al sinds de jaren zestig haar onderzoekstak had gehuisvest. Sinds 2003 is de campus ook opengesteld voor andere bedrijven.

„Het is een broeinest van innovatie, en daardoor een zeer interessante vastgoedbelegging”, zegt Egbert Nijmeijer, die mede aan het hoofd staat van de vastgoedafdeling van Kempen Capital Management. „Stenen zijn stenen, maar de waarde ervan wordt mede bepaald door de functie van het vastgoed. Op de campus tref je een mix van kleine en grote technische bedrijven, en het talent van de Technische Universiteit zit ook vlakbij. Bovendien zit er veel hightech- maakindustrie, waardoor de panden zelf een grotere rol spelen dan in een doorsnee kantoorgebouw”, aldus Nijmeijer. „Vanuit huis werken aan een chipmachine gaat nu eenmaal minder makkelijk.”

De opzet van de HTCE in Eindhoven is te danken aan Philips, dat vanwege haar binding met de Brabantse regio en de grote vraag naar hooggeschoold technisch personeel eind jaren negentig een campus creëerde bij Eindhoven.

Idee uit de VS

Volgens Nijmeijer van Kempen ging het hier om een idee dat uit de VS kwam overgewaaid. „Dit is ook al gebeurd bij de University of Texas in Austin, MIT in Boston en Stanford University in Californië. Die universiteiten werden stinkend rijk door aanpalende grond op te kopen en daar woon- en bedrijfsruimtes omheen te bouwden.”

Volgens Nijmeijer heeft Marcel Boekhoorn die potentie goed gezien, toen hij de grond in 2012 aankocht. „Boekhoorn heeft dit slim doortrokken en ervoor gezorgd dat veel internationale bedrijven zich hier vestigden. Daar maakt hij nu een grote klap mee.”

Over een mogelijke verkoop van de Eindhovense campus werden al sinds eind vorig jaar gesprekken gevoerd met Oaktree, dat het initiatief nam tot de gesprekken.

Nu de verkoop rond is, betekent dit voor de Eindhovense campus dat het aan verdere uitbreiding kan gaan denken. Dat kan in elk geval op de 80.000 vierkante meter omliggende grond die de campus in eigendom heeft.

„Dat is waar we ons de komende vijf tot zeven jaar op gaan richten”, aldus Jan-Willem Neggers, directeur van de Eindhovense campus. „We zijn erg blij met een ervaren en kapitaalkrachtige eigenaar als Oaktree, die deze ambitie ook heeft.”

Vastgoed uitbreiden

Naast nog nieuw te ontwikkelen vastgoed zijn er plannen om het bestaande vastgoed op campussen verder uit te breiden, zegt Neggers. „Er wordt gewerkt aan de opzet van een fonds waaruit overnames kunnen voortkomen op andere science parks.” Met dit fonds zouden gebouwen overgenomen kunnen worden, of mogelijk opnieuw een hele campus – hoewel het volgens Neggers nog maar de vraag is of dat gaat lukken. „In Eindhoven was alles in handen van één eigenaar – een unieke situatie. Op andere parken is het vastgoed verdeeld over meerdere partijen.”

Hoe groot het vastgoedfonds precies wordt, is nog niet bekend. Volgens ingewijden zou het om zeker twee keer de waarde van de Eindhovense campus gaan – zo’n 2 miljard euro dus. Oaktree wil desgevraagd niets kwijt over de komst van zo’n fonds.

Mocht het er komen, dan liggen de kansen in Nederland in elk geval voor het oprapen, denkt Nijmeijer. Zo zouden vergelijkbare scienceparken in Delft of Leiden net zo interessant kunnen worden. „Universiteiten in Nederland zitten eigenlijk te slapen. Bij de Universiteit Twente zie je ook bergen aan potentie waar nog te weinig mee gebeurt. De campus is geweldig, maar er staan eigenlijk vooral onderwijsgebouwen. Als je daar meer ruimte voor aanverwante ondernemingen en huisvesting maakt, wordt dat net zo aantrekkelijk.”