Kabinet toch coulanter voor Afghaanse helpers

Eerder deze week had Biden al laten weten „vierkant achter zijn beslissing te staan” om de Amerikaanse troepen terug te trekken. Zijn populariteit is sinds de onverwacht snelle opmars van de Taliban flink gekelderd. Nog maar 46 procent van de Amerikanen staat volgens een peiling van Reuters/Ipsos achter het beleid van Biden, een daling van 7 procentpunt. Het is het laagste populariteitscijfer sinds zijn aantreden begin dit jaar.

Biden zei in zijn interview met ABC News ook dat de terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan niet beter georganiseerd had kunnen worden. „Ik denk niet dat er een manier is om dat land te verlaten zonder dat er chaos ontstaat”, stelde de president.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) en demissionair minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie, CDA) tijdens een tweeminutendebat in de Tweede Kamer op 18 augustus over Afghanistan. Foto Lex van Lieshout/ ANP

Woensdagavond laat liet het kabinet weten de motie toch „naar letter en geest" te gaan uitvoeren.

Eerder stond het kabinet er nog op dat asielaanvragen van mensen uit deze groep individueel beoordeeld zouden worden en stelde demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) dat een motie van de Kamer over een coulantere benadering van Afghaanse helpers „dusdanig ruim geformuleerd” was dat ze dat vanuit haar verantwoordelijkheid „niet op die manier” kon doen.

De betrokken bewindslieden stellen dat het gaat „om die personen die langdurig ingehuurd waren door Nederland of een contract hadden met Nederland”. En die worden „op voet van gelijkheid met de tolken behandeld, indien ze na evacuatie in Nederland asiel aanvragen”.

In dit blog doet de redactie van NRC verslag van de gevolgen van de terugtrekking van Amerikaanse en internationale militaire eenheden uit Afghanistan. In het weekend slaagden de Taliban, na een opmars van luttele weken in verschillende provincies, er ook in Kabul in te nemen. De fundamentalistische beweging voert nu opnieuw het bewind in Afghanistan.

Woensdagavond laat landde na twee uur vertraging een vliegtuig met onder anderen 35 Nederlandse evacués uit Afghanistan op Schiphol. Minister van Defensie Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim schreven een brief aan veteranen waarin ze het snelle offensief van de Taliban en hun machtsovername een „pijnlijke afsluiting van onze inzet in Afghanistan” noemen.

De uit Afghanistan gevluchte president Ashraf Ghani, die in ballingschap zit in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft woensdag in een Facebook-video zijn volk toegesproken en gezegd dat regeringsfunctionarissen hem dwongen te vertrekken omdat er „een reële kans” was dat hij zou worden gedood.

