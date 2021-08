Adyen: reisbranche weer op niveau van vóór pandemie

De groeispurt van betaalplatform Adyen houdt aan, ook tijdens de pandemie. Het Nederlandse fintechbedrijf heeft baat bij de coronacrisis, zo blijkt uit de halfjaarcijfers die Adyen donderdag bekend maakte.

Door de gedwongen winkelsluitingen moesten bedrijven ook plotsklaps online verkopen en thuisbezorgen. Ze stellen daardoor andere eisen aan betaalmethodes. „Veel verkopers weten nu wat het strategische belang is van hun betalingsverkeer. Dat is de les van de pandemie”, zei Adyens financieel directeur Ingo Uytdehaage in een toelichting op de cijfers.

Ook stimuleerde de pandemie het aantal contactloze betalingen, ter vervanging van contant geld. Dat is gunstig voor aanbieders van betaalplatforms die zowel online als kassabetalingen doen.

Adyen zag in het eerste half jaar van 2021 een toename van de point-of-sale transacties – mensen die bij de kassa afrekenen. Hoewel Adyen vooral online betalingen verwerkt, komt inmiddels 10 procent van het betaalvolume via een gewone kassa.

216 miljard

Afgelopen half jaar groeide de omzet van het Nederlandse fintechbedrijf tot 445 miljoen euro, een toename van 46 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. In totaal verwerkte Adyen 216 miljard euro aan betalingen – een groei van 67 procent. Het gros van de groei komt van bestaande klanten die meer van hun betalingen door Adyen laten verwerken. Bedrijven die met het Nederlandse betaalplatform in zee gaan, laten eerst een gedeelte van hun betalingen via Adyen lopen. Na een tijdje breiden ze – als het goed is – het aantal af te handelen transacties uit, maar bedingen hiervoor dan een iets lager tarief.

Daardoor daalt de marge, maar dat is eigenlijk een goed teken, legt Adyen-topman en oprichter Pieter van der Does aan de telefoon uit. „Het gaat ons om de groei.” Er zijn volgens Van der Does nog volop groeimogelijkheden omdat de traditionele bankensector in zijn ogen te traag inspeelt op de eisen die winkels stellen aan hun betaalmethodes.

De reisbranche had zwaar te leiden onder de pandemie. Adyen, dat onder meer de betalingen verwerkt van tientallen vliegmaatschappijen en reisaanbieders, constateert dat de uitgaven in de reisbranche weer op hetzelfde niveau zijn als voor de pandemie. „We zien het in de VS vooral aan het toegenomen aantal vluchten en in Europa aan een toename van de hotelboekingen”, zegt Van der Does.

Met bijna tweeduizend medewerkers richt Adyen zich op internationale uitbreiding. De expansie van Adyen gaat het snelst in de Verenigde Staten, waar de hoeveelheid verwerkte betalingen met 80 procent groeide in vergelijking met voorgaande jaren.

De VS draagt momenteel 22 procent bij aan de omzet, het merendeel komt nog uit Europa. De winst van Adyen verdubbelde in de eerste helft van 2021, naar 205 miljoen euro.

In de VS is de toevoeging van eBay een belangrijke stimulans van de groei, maar volgens Van der Does is de omzetstijging te danken aan een stijging over de hele linie, ook bij klanten als AirBNB.

Op de AEX steeg het aandeel Adyen met 5,8 procent tot 2.523 euro. Bij de beursgang, drie jaar geleden, was het aandeel nog 420 euro waard.