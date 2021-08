Achterstand van honderden zedenzaken bij politie Midden-Nederland

Vijfhonderd verkrachtings- en aanrandingszaken liggen op de plank bij de politie Midden-Nederland. Door een tekort aan personeel bij de zedenpolitie stapelen de zaken zich verder op. Sommige slachtoffers zouden na een aangifte al „voor de tweede keer slachtoffer” zijn geworden.

Dit schrijft de Utrechtse zedenrechercheur Frans van Kesteren in een opvallende noodkreet die hij woensdag op LinkedIn heeft geplaatst. De klokkenluider zegt door de falende aanpak gefrustreerd te vertrekken bij de politie. Hij noemt zijn werkgever „een verziekte organisatie”. In zijn bericht spreekt hij steun uit voor slachtoffers van zedendelicten die door tekortschietend politieoptreden in de kou blijven staan. „Houd vol! Op een dag komt er recht voor jullie zaken. Ik leef met jullie mee!”

Woordvoerder Wim Hoonhout van de politie in Utrecht bevestigt de grote achterstanden bij de zedenpolitie. Het gaat volgens hem „om een substantieel aantal zedenzaken van enkele honderden”.

De woordvoerder zegt dat „de beschikbare capaciteit in relatie tot de hoeveelheid zedenzaken onvoldoende is. Daarom nemen we op zeer korte termijn samen met het Openbaar Ministerie substantiële maatregelen om dit om te buigen, juist vanuit het belang van slachtoffers die baat hebben bij een adequate en snelle behandeling van hun zaak”. Het team zeden wordt vanaf 13 september versterkt met 24 fte, laat hij weten. De afdeling bestaat nu uit 65 mensen.

Ontslagbrief

Van Kesteren zegt desgevraagd zijn bericht op sociale media te hebben geplaatst uit frustratie over de wijze waarop hij door de politie wordt behandeld. Hij ontving gisteren zijn ontslagbrief. Hij werd naar eigen zeggen binnen de politie niet geaccepteerd vanwege zijn homoseksuele geaardheid. „Ik ben een flamboyante man en dat wordt niet geaccepteerd door de oudere witte, hetero mannen van middelbare leeftijd die bij de politie de dienst uitmaken. Dat voelde ik in elke vezel van mijn lijf.”

In reactie op zijn ontslagklacht zegt de politiewoordvoerder: „Zijn ontslag is gebaseerd op een langdurig traject van functioneren en het aspect van seksuele geaardheid heeft geen enkele rol gespeeld”.

Van Kesteren zegt dat er „extreem veel zaken” op de plank liggen in Utrecht. „We produceren alleen maar cijfertjes waardoor we de indruk kunnen wekken dat er goed wordt gewerkt. Aangiftes van zedendelicten worden wel zoals vereist doorgaans binnen zeven dagen opgenomen maar daarna verdwijnen ze in de kast. En dan kan het makkelijk twee jaar duren voordat een zaak ook wordt uitgezocht.”

Landelijk probleem

Achterstanden bij de verwerking van aangiftes in zedenzaken zijn zeker niet alleen in de regio Midden-Nederland aan de orde, zegt de voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs. „Het is in het hele land een probleem. Al jaren vragen zedenrechercheurs en diverse andere instanties aandacht voor deze problematiek. Er zijn te weinig mensen voor het uitzoeken van verkrachtingszaken maar ook voor de aanpak van kinderporno of mensenhandel. Slachtoffers zijn de dupe”, zegt Struijs.

Het aantal zedenslachtoffers dat niet naar de politie stapt, is hoog, zo weten hulpinstanties op basis van hun ervaringen, aldus Struijs. Hun inschatting wordt onderschreven door onderzoeksinstanties. Struijs verwijst naar onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum waaruit blijkt dat maar 11 procent van de mensen die slachtoffer worden van seksueel geweld dit meldt bij de politie.

Er zijn in Nederland ongeveer 12.000 rechercheurs. Hiervan zijn er ongeveer 690 werkzaam bij de zeden- en kinderporno-afdelingen. Voor ernstige zedenzaken moet een gecertificeerde zedenrechercheur het verhoor doen van het slachtoffer, dader of getuige.