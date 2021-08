Van den Ende staat bijna 24/7 in de studio: ‘Dat is de grind in L.A.’

Het is plaatselijk 11 uur ‘s ochtends en Vincent ‘Avedon’ van den Ende (29) is zijn dag op de Caribische Turks- en Caicoseilanden begonnen met een „plonsje en een bagel”. Hij is er om nieuw materiaal te produceren voor Megan Thee Stallion, de hiphopartiest uit Houston, Texas aan wier vorig jaar verschenen platina-album Good News hij ook als producer meewerkte.

„De vibe is goed, hier”, zegt Van den Ende. „Dan moeten de hits ook wel komen.” Een dag eerder werkte hij met succesproducer Tay Keith uit Memphis. „Hij maakte wat, ik maake het af - of andersom. Je kent elkaar niet; komt niet uit hetzelfde land. Maar door muziek ben je meteen een soort van bevriend.”

De uitnodiging voor het schrijverskamp van Megan Thee Stallion kwam kort vooraf. Zo is het leven van de zoon van Joop en Janine van den Ende, die in 2017 naar Los Angeles verhuisde. Het ene moment belt Diddy – of hij bij hem thuis tracks kan komen afmaken. Of werkt hij bij Chris Brown thuis terwijl er wild gefeest wordt. Dan krijgt hij vanwege veiligheidsredenen pas op het laatst te de locatie te horen waar hij die dag werkt met de controversiële rapper 6ix9ine. „Dat je met gewapende security in de studio zit”, zegt Van den Ende. „Redelijk hilarisch.”

Veel doet hij samen met Scott Storch, de voormalige rechterhand van Dr. Dre, die Van den Ende zijn mentor noemt. Hij is tijdens hun sessies nu zíjn rechterhand. „We vullen elkaar goed aan”, zegt Van den Ende.

Geluiden en beats

Storch – betrokken bij grote hits van Snoop Dogg, 50 Cent, Beyoncé en vele anderen – is sterk in het creëren van melodieën. Van den Ende focust zich meer op de geluiden en beats. „Vaak raakt Scott geïnspireerd door de wat modernere geluiden die ik hem geef. Hij is zo vlug op de toetsen. Soms begint hij met een melodie; soms ik met drums. Dan maken we het verder samen af.”

Van den Ende maakt lange dagen. Hij begint om 10 uur ‘s ochtends in zijn eigen studio in Noord-Hollywood, gaat om een uur of 3 in de middag naar Storch en werkt daar dan door tot diep in de nacht - en dat zes, zeven dagen in de week. „Dat moet ook wel - dat is de grind in L.A. Je bent wel moe en brak, maar gaat door. Soms zegt mijn team: nu gaat het qua sounds en drums te veel op elkaar lijken. Of mijn vriendin: ‘Kom op, Vin, je ziet er haast uit als een lijk.’ Dan moet ik even uitwaaien.”

Van den Ende drumde ooit in een bandje met zijn vrienden. Hij put daaruit wanneer hij zijn beats produceert. „Ik denk als drummer. Zoek waar de kicks moeten zitten. Soms als ik er niet uitkom, doe ik letterlijk mijn ogen dicht” – hij slaat met zijn armen in de rondte - “en ga ik in de lucht drummen.”

Vincent van den Ende: „Soms doe ik mijn ogen dicht en ga ik in de lucht drummen.” Foto Andreas Terlaak

Hij houdt het graag simpel - een sterke beat, genoeg ruimte voor vocalen. „Als het vet is, is het vet.” Deze week brengt hij zijn eigen single uit: ‘Program’, een effectief kaal gestript Nederlandstalig rapnummer met Adje en Donnie. Een aanstekelijke baslijn, drums, wat percussie, twee snedige rappers. „Simplisme, dat ene catchy dingetje vinden. Dat is mijn sterkste kant. Dat heb ik ook wel van Scott geleerd.”

Inmiddels is Van den Ende een veelgevraagd producer, met en zonder Storch. Hij wordt vaak naar de studio gehaald om producties af te maken en te zorgen dat vocalen „lekker in de mix vallen”. Hij zet in zijn studiosessies met grote sterren het nummer niet alleen in de grondverf, maar lakt ze ook zoveel mogelijk af. „Artiesten voelen zich comfortabel omdat ik meteen zorg dat hun vocalen echt goed klinken. Ik heb vaak maar één sessie met een artiest - één kans om te shinen.”

De producer kreeg „honderd nee’s” te horen toen hij in 2017 in L.A. ging wonen. Labels met onmogelijke verzoeken, rappers die niet kwamen opdagen, sessies waarin volstrekt geen klik ontstond. „Maar je doet het voor die twee ja’s”, zegt Van den Ende. Met Roddy Ricch zat hij in de studio „toen hij maar 2000 volgers had. Maar ik had niemand gezien die zo vroeg in zijn carrière, al zo goed wist wat hij wilde. Nu is hij een van de grootsten en een van mijn favorieten.”

Voor Bay Area-legende E-40 – „Een geweldige gastheer die praat alsof hij aan het rappen is - alleen maar oneliners” - werkte Van den Ende mee aan MELT, met een diep zwaar basgeluid dat je auto laat stuiteren. Maar hij werkte evengoed voor Ariana Grande of de Colombiaanse superster Maluma.

Geen eigen sound

Hij heeft als producer niet echt een eigen sound, zegt Van den Ende. „Ik verdiep me in het geluid en de achtergrond van de artiest. Bij de muziek die ik voor mezelf als artiest maak, denk ik veel meer: past het bij me, voel ik trots wanneer ik het afspeel. ‘Program’ heeft een bounce-geluid dat je niet veel hoort in Nederland, en met Adje en Donnie twee artiesten die je niet snel bij elkaar verwacht.”

Vader Joop nam hem vroeger vaak mee naar tv-opnames en livemuziek. Toen hij in de studio kwam waar muziek werd gemixt „wilde ik niet meer weg”. Nu geven zijn ouders hem feedback op alles wat hij maakt. Rijden ze dan rond met de harde rauwe rap van 6ix9ine op de speakers?

Van den Ende: “Zeker. Soms denk ik: heb je nou echt een mening hierover? Mijn vader weet niet hoe hij het moet verwoorden maar doet dan met handgebaren: ‘Het moet hier meer up.’ Of mijn moeder zegt ineens: ‘Dit kan er wel eentje gaan worden.’ En dat werd ook echt een grote plaat.”

Program van Avedon verschijnt vrijdag