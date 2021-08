Tientallen doden bij aanslag op militair konvooi in Burkina Faso

Bij een terroristische aanslag op een militair konvooi in het noorden van Burkina Faso zijn woensdag tientallen burgers en militairen gedood. Dat heeft de regering van het Afrikaanse land bekendgemaakt in een verklaring, aldus het Franse persbureau AFP. Onder de dodelijke slachtoffers zijn dertig burgers, veertien militairen en drie vrijwilligers.

De aanslag, waarbij ook negentien mensen gewond raakten, vond plaats nabij de plaats Gorgadji in de bestuurlijke regio Sahel. Het leger en de vrijwilligers begeleidden de burgers om hen te beschermen tegen extremistisch geweld onderweg toen ze door vermoedelijke jihadisten werden aangevallen. De militairen vochten terug, waardoor ook 58 terroristen omkwamen. Andere aanvallers raakten gewond en zijn gevlucht.

Het is de derde keer in twee weken tijd dat in de regio meer dan tien doden zijn gevallen bij extremistisch geweld. Op 4 augustus doodden jihadisten in het noorden van Burkino Faso dertig mensen, onder wie vijftien militairen, elf burgers en vier vrijwilligers. Op 9 augustus kwamen twaalf militairen om het leven en raakten acht andere gewond bij een aanslag in het noordwesten van Burkina Faso, vlakbij de grens met Mali.

Burkina Faso, een arm land in West-Afrika, wordt sinds 2015 regelmatig geteisterd door bloedige terroristische aanslagen. Het is met name onrustig in het oosten en noorden van het land, nabij buurlanden Mali en Niger. Het geweld wordt regelmatig toegeschreven aan jihadistische groeperingen gelieerd aan Islamitische Staat (IS) en Al-Qaida.

Lees ook dit opiniestuk over bestrijding van jihadistische groeperingen in Burkina Faso, Mali, Mauretanië, Niger en Tsjaad